Otišao iz kluba nakon 20 dana: Škrtel više nije igrač Atalante

Dinamovi protivnici u Ligi prvaka pojačali su se na stoperskoj poziciji prije dvadesetak dana, ali to će 'pojačanje' ubrzo i službeno napustiti klub. Kako prenosi talijanska Gazetta, Martin Škrtel (34) će napustiti Atalantu bez da je nastupio za talijanski klub.

