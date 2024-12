Otišao je u Iran kako bi ispunio san i igrao protiv Ronalda. Nije ni znao kakvu pogrešku radi...

Thiefy Bifouma (32) prošao je, blago rečeno, nevjerojatan nogometni put. Debitirao je za Espanyol 2011. s 18 godina i deset mjeseci, a od tada je promijenio čak 16 klubova u 13 godina! Tako je igrao za Las Palmasa, West Brom, Almeriju, Granadu, Reims, Bastiju, Osmanlispor, Sivasspor, Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Shenzhen, Heilongjiang Ice City, Bursaspor, OFI, Kifisia i Esteghlal Khuzestan.

Posljednji je za ovu priču jedini bitan. Naime, Bifouma je ljetos otišao iz grčke Kifisije, a kao novu avanturu odabrao je iranski Esteghlal. Sve iz važnog razloga.

- Želim igrati protiv Cristiana Ronalda prije nego što se umirovim. Čuo sam za interes Esteghlala, a onda sam pogledao njihov raspored, znajući da je riječ o azijskom klubu. Vidio sam kako igraju protiv Al-Nassra (Ronaldova kluba, op. a.) i rekao sam si: 'To je to, ovo je moj klub' - objasnio je Bifouma.

Ono što 32-godišnji Francuz nije ni zamislio je da u Iranu postoje dva kluba imena Esteghlal!

- Stigao sam u Teheran, a moj sunarodnjak Gaël Kakuta posjetio me u hotelu. Sat vremena nakon što je otišao me nazvao i smijao mi se. Rekao je da igram za 'mali' Esteghlal, a da je on u 'velikom'. Tada sam shvatio što sam učinio.

Tako Bifouma ipak nije imao priliku ostvariti nogometni san i zaigrao protiv legendarnog Portugalca. Ali, tvrdi da mu to nije teško pal.

- Nije me bilo briga jer je moj Estenghlal slavio protiv drugog, a ja sam zabio jedini gol na utakmici - zaključio je.