'Otišao sam u Real jer mi je Carragher rekao da neću igrati'

Englez Michael Owen (40) bio je početkom 2000-ih jedan od najboljih igrača na svijetu. Godine 2001. osvojio je Zlatnu loptu u strašnoj konkurenciji koju su činili Raul i Oliver Kahn i samo mu je nebo bilo granica.

Dominirao je u Liverpoolu od 1997. do 2004. godine zabio čak 158 golova u 297 utakmica. Bio je strašno ubojit napadač, okretan i eksplozivan i neuhvatljiv za brojne stopere. To su sve snimili i iz Real Madrida te ga 2004. godine doveli za 12 milijuna eura.Trebao je činiti s Ronaldom jedan od najubojitijih napadačkih dueta, ali nije se sve razvilo onako kako je očekivao.

Zabio je 16 golova u 45 utakmica, ali to je bilo preslabo za čelnike Reala koji su ga odmah 2005. godine prodali u Newcastle za 25 milijuna eura.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

Nakon 16 godina, Owen je otkrio zašto je napustio Liverpool. I kako to inače bude, baš te 2005. Redsi su osvojili Ligu prvaka koja je Owenu ostala nedosanjani san.

- Bilo smo u Americi s Liverpoolom na pripremama i tada je za trenera došao Rafa Benitez. Jedne večeri me agent nazvao i rekao mi da me želi dovesti u Real. Sa mnom u sobi je bio Jamie Carragher i pričali smo o tome što bih trebao napraviti. On mi je rekao da ne idem u Real jer neću igrati. Otišao sam samo kako bih mu pokazao da nije u pravu - kazao je ovaj engleski napadač koji se umirovio 2013. godine u dresu Stoke Cityja.

I pogađate? Vrijeme provedeno u Realu mu je najgore u karijeri. Zabio je samo 16 golova i to kada je bio na vrhuncu moći.

- Sjećam se da nisam mogao spavati uoči predstavljanja u Realu. Običaj u Realu i Barceloni je da novi igrač na predstavljanju dobije loptu i pokaže trikove s njom, a ja nisam dobar u tome i bio sam jako nervozan. Nisam znao što napraviti. Kad sam se pojavio pred navijačima, dali su mi loptu, a ja sam je nabio na tribine. Dali su mi još jednu, ja sam i tu nabio. Dali su mi još tri-četiri lopte, sve sam ih napucao navijačima. Moja sreća je bila što nitko nije znao što mi je cilj i to mi je prošlo.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Nakon Madrida uputio se u Newcastle gdje je zabio 30 golova u 79 utakmica, ali daleko je bio od svoje prave forme. Više od 300 dana propustio je zbog ozljede i bilo je jasno da to nikada neće biti stari Owen. Zadržao se sve do 2009. kada je otišao u Manchester United, ali tamo nije ostavio veći trag. 2012. otišao je u Stoke gdje je i završio karijeru.

Foto: Owen Humphreys/Press Association/PIXSELL

Mnogi se s pravom pitaju što bi bilo da se Michael Owen nije zainatio te vruće američke noći i da je ostao u Liverpoolu. U Real je došao kao jedan od najboljih svjetskih nogometaša, ali nije se snašao u ambijentu i pritisku na Santiago Bernabeuu s kojim se morate nositi ako želite igrati za Real.

U Newcastleu je u početku podsjećao na stare dane, ali onda je 2007. godine teško ozlijedio koljeno i bilo je jasno da je njegova ozbiljna karijera gotova, problemi s ozljedama nastavili su se i u Manchesteru.

Osvojio je Premier ligu s Unitedom 2011. godine, tri Liga kupa, jedan FA kup, ali daleko je to onoga što je ova engleska mašina za golove morala osvojiti.