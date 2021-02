Prije tri godine pakirala je kofere u Melbourneu nakon što je ispala u posljednjem kolu kvalifikacija, a onda je stigao poziv koji joj je dao drugu šansu da se dokopa glavnog ždrijeba Grand Slama.

Zadranka Bernarda Pera (26) upala je u turnir umjesto ozlijeđene Margarite Gasparjan kao sretna gubitnica i odmah odjurila do trećeg kola, izbacivši pritom nekadašnju polufinalisticu Johannu Kontu, tad desetu na svijetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Teniska krema u Zadru

Bajka Hrvatice s američkom putovnicom, danas 66. igračice na WTA ljestvici, i ove se godine nastavlja "down under" jer je u prvom kolu pomela nekad prvu tenisačicu svijeta i osvajačicu Australije, Wimbledona i US Opena, Njemicu Angelique Kerber (6-0, 6-4).

Put do takvog uspjeha i ulaska u Top 100 svjetskog tenisa nipošto nije bio lagan.

- Nismo imali dobre uvjete. U Zagrebu još i nekako, ali u Zadru nije bilo moguće igrati zimi. Nismo imali dvoranu pa smo morali trenirati vani, a to nije moguće kad pada kiša. Zato smo preko zime odlučili otići u SAD, da vidimo kako je. Svidjelo nam se i ostali smo - objasnila je Pera za Sport Klub.

Otac joj je Hrvat, ali ima američko državljanstvo pa se otvorila opcija da nastupa pod njihovom zastavom koju je objeručke prihvatila 2013.

- Počela sam surađivati s američkim savezom, tako je sve krenulo. U SAD-u je sve sređeno, sve je na jednom mjestu, a tamo nam je i obitelj pa nije bio problem prilagoditi se - objasnila je Bernarda.

Nije, doduše, zaboravila Hrvatsku. Voli doći u Zadar i uživati u moru, "pozdravu suncu", a i svratiti do Zagreba, gdje redovito trenira.

- Paše mi što više vremena provodim u Zadru, draže mi je kad sam kod kuće. Je li hrvatskom savezu žao što ne igram za njih? To bi njih trebalo pitati, ali vjerujem da jest - skromno će Bernarda.

U Zagrebu je lani boravio i njen dečko Kristijan Krajina (30), bivši košarkaš Zadra, Šibenke i Cibone, koji se u Draženovu domu zadržao samo nekoliko mjeseci.

- To što smo oboje u sportu nekad nam pomaže, a nekad odmaže. Recimo, ona je sad u Americi na turniru i ne može dolaziti zbog korone, proći će dva i pol mjeseca prije nego što se vidimo. Teško je, ali razumijemo se i nadamo se da ćemo lagodnije provesti ostatak života kad se umirovimo i nadoknaditi sve što propuštamo. Kad se vidimo, onda nam je sve bajno - govorio je ljetos Bernardin momak za stranice Cibone.

Kaže, Bernarda se razumije u košarku koliko i on u tenis.

- Ne ulazi u neke košarkaške detalje kao ni ja u teniske, nemam blage veze o tenisu. Pokušala me naučiti, ali teško to ide. Imam neke svoje vizije, haha. Ona to gleda detaljno jer je profesionalka, a ona ne može gledati - govorio je Kristijan.

Trenutačno je bez kluba, ali barem u miru može gledati nastupe djevojke u Melbourneu, možda i potegnuti s njom na koji turnir.

Bernarda se opisuje kao agresivna tenisačica s jako brzim udarcima.

- Puno ljudi kažu da se dobro krećem, ali baziram igru na napadima s osnovne linije i volim biti blizu nje. Uzor mi je Petra Kvitova jer smo obje ljevoruke i najsličnija je onome što želim postići - kaže.

A kakva je kao osoba?

- Mislim da sam simpatična ljudima. Volim se šaliti, pristupačna sam, a najveća mi je mana što imam kratke živce. Dosta toga odmah me izbaci iz takta na terenu i izvan njega. Za ostale mane morate pitati nekog drugog - nasmijala se.

Obiteljska je osoba, kaže.

- Imam dvije starije sestre i volim se s njima družiti. U slobodno vrijeme odem na košarkaške utakmice, pratim Zadar u domaćoj i regionalnoj ligi. Sve znam - zaključila je simpatična Zadranka.

U drugom kolu očekuje je Kazahstanka Zarina Diyas, 83. igračica svijeta, a prođe li i drugu prepreku, na putu do najboljeg rezultata na Grand Slamu vjerojatno bi joj stajala Španjolka Garbiñe Muguruza.