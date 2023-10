Otkazali Cindrić, Jaganjac, Šipić, Šarac, Mandić... Perkovac se okušao u ulozi fotoreportera

Nakon šest mjeseci okupili su se hrvatski rukometaši, ponovno na starom mjestu kod Doma sportova. Zadnja akcija bila je još u travnju, u ovoj neće biti utakmica, već će se sedam dana trenirati u Poreču.

- Kad bi vi mogli osjetiti koliko sam ja sretan i uzbuđen da konačno možemo trenirati, bilo bi mi jako drago. Stvarno jedva čekam da počnu treninzi. Do sada nismo imali pet ozbiljnih treninga i konačno imamo priliku malo da nešto uigramo, da nešto pripremimo. Ja sam tome izuzetno veselim, ali koliko vidim i igrači - uvodno je rekao izbornik Goran Perkovac.

Na popis je stavio 36 igrača uz devet na pričuvnoj listi, ali svi nisu došli. Luka Cindrić otkazao je zbog ozljede kvadricepsa, Matej Mandić zbog zadnje loše, Jaganjca, iako je prekjučer bio u sastavu Lowena, još muči rame, Šipića rebra, Srnu prepone, dok se Šarac bori s bolešću. Nova su imena Karpo Sirotić, Patrik Hršak i kao posve novo desni vanjski iz slovenske Ribnice Leon Ljevar koji nije bio ni među rezervama.

- Naravno da je šteta da nećemo biti kompletni, jer je plan bio da budemo i da tu napravimo najbolju moguću selekciju, ali ne plačemo jer takva nam se situacija može dogoditi i uoči samog Eura. Što je tu je, ima nas dosta, radit ćemo kako smo zamislili i siguran sam da će nam to biti od velike koristi. Odigrat ćemo međusobnu utakmicu u subotu, mislim da će to biti prava provjera za sve. Možda ćemo još pozvati Frana Lučina.

Česi i Slovaci ponudili su se za prijateljske utakmice, no izbornik je procijenio da je bolje zatvoriti se u dvoranu i trenirati, što još nije bio slučaj u njegovom mandatu.

- Postaviti želimo neke stvari na mjesto uoči vrlo jakog ritma koji nas očekuje već od sljedećeg okupljanja. Jer za nešto plus više neće biti vremena. Već na sljedećem popisu za Euro imat ćemo definiranu situaciju po pitanju izbora i ovo je posljednja šansa za sve one koji se žele nametnuti i pokazati da mogu to što od njih želimo i očekujemo. Mladim ljudima moraš dati priliku, jer to je jedni način da se pokažu i izbore svoj status. Prilika stvara igrača i svatko će je imati, a mi ćemo nakon svega sabrati dojmove i odrediti s kim i kako dalje. Moramo se potvrđivati, moramo vratiti ugled koji Hrvatska još uvijek ima u svijetu rukometa. To neće biti lak put, mnogo toga će ovisiti i o rezultatu, svjestan sam toga, ali gledam na situaciju vrlo pozitivno - završno će izbornik koji se u dobrom raspoloženju okušao i u ulozi fotoreportera.

Nakon dugo vremena na okupljanju je i Igor Karačić, koji dobro igra u Kielcu.

- Sretan sam stvarno što sam tu, evo i ne pamtim zadnji put kad sam bio. Nažalost, zadnji put sam imao neku ozljedu koja me udaljila od okupljanja, ali sretan sam sada da se ponovno sastanemo s dečkima da obavimo to što izbornik priželjkuje, što očekuje od nas i da se što bolje pripremimo za nadolazeća prvenstva.