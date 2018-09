Otkazali trening! Hajdukovci na sastanku s predsjednikom...

Gotovo dva sata potrajao je sastanak u svlačionici Hajduka, u koju je predsjednik Jasmin Huljaj pozvao sve prvotimce, članove stožera, liječnike, masere..., manje-više sve koji imaju bilo kakve veze s prvom momčadi, i objavio im kako on čvrsto stoji iza trenera Željka Kopića, koji i dalje ostaje na svojoj poziciji.

Bilo je to iznenađenje za većinu igrača koji su nakon svega što se događalo vjerovali da će trener biti smijenjen i da im predsjednik dolazi priopćiti ime novog trenera.

I sam Kopić im je tijekom sastanka priznao da je već spakirao stvari i bio spreman na put. Huljaj je nakon kraćeg zajedničkog sastanka zamolio sve osim igrača da odu iz svlačionice, u kojoj su uz njih ostali on i sportski direktor Saša Bjelanović.

Iako je ubrzo s Poljuda procurila informacija da su igrači odbili trenirati sve dok se Kopića ne smjeni, u njoj ipak nema istine. Trening doista nije održan, no isključivo zbog toga što je sastanak s predsjednikom i sportskim direktorom potrajao jako dugo, niti su igrači tražili Kopićev odlazak, a niti su imali priliku nešto kazati na tu temu.

- Predsjednik je kazao da je to njegova odluka, da je prosječan vijek trajanja trenera na klupi Hajduka 10 mjeseci, te da je vrijeme da se prekine s tom praksom. Isto tako je dodao i kako se on u dosadašnjoj poslovnoj karijeri suočio s puno problema, ali ih je sve uspješno riješio, pa će i ovaj. Sportski direktor ih je pozvao da se bore i treniraju radi sebe i kluba, te da će u karijerama imati sličnih problema, ali na koncu je jedino važno svaki put dati sve od sebe - prepričali su nam igrači dijelove sastanka te dodali kako nije ni bilo prilike reći bilo što o Kopiću i narušenim odnosima.

- A što reći kad je predsjednik u startu sve rekao time da stoji iza trenera. Što se tu više ima za dodati?!

I tako, Kopić ostaje trener Hajduka, a hoće li se imati snage suočiti i nositi s ovako kompliciranom situacijom, pokazat će vrijeme. Kopić je svjestan da su igrači uglavnom protiv njegovog ostanka, svjestan je da je predsjednik koji ga podržava zadnja dva dana pregovarao s drugim trenerima, svjestan je da su rezultati loši i da nešto pod hitno mora promijeniti. No to nije ništa novoga, već je neko vrijeme suočen sa sličnim problemima. Čini se kao je pred Kopićem nemoguća misija, no dok god izgledi postoje i dok ima podršku predsjednika, ima se pravo i nadati...