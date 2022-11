Ovo je Dalićevih 11 za Kanadu! Dvije velike promjene u napadu

Protiv Maroka je bilo loše. Osim obrane i Luke Modrića, ništa nije funkcioniralo. Ni desna ni lijeva strana nisu imale svoj dan, pa je Zlatko Dalić odlučio napraviti neke promjene.

- Ne pitajte me tko će igrati u napadu - preduhitrio nas je hrvatski izbornik.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No, nije ni bilo potrebno. Prema posljednjim informacijama, Dalić je na treningu uvježbavao formaciju u kojoj će od prve minute početi napadač Hajduka Marko Livaja! No to ne znači da će Andrej Kramarić preseliti na klupu. Preselit će, ali na desnu stranu, gdje je protiv Maroka igrao Nikola Vlašić.

I nije izgledao najbolje. Kao ni Mario Pašalić, koji je ušao umjesto Vlašića. Gotovo da nije napravio ništa. Stoga je izbornikov plan da na mjesto desnog krila zaigra Andrej Kramarić. Ne bi to bilo prvi put da Krama igra tu poziciju, igrao je u Splitu protiv Danske, kada smo pobijedili 3-0, a igrao je i protiv Engleske, na otvaranju Europskog prvenstva. Taj susret smo izgubili 1-0.

Foto: GARETH BUMSTEAD/REUTERS

Istina, ni Krama nije prvu utakmicu izgledao dobro, no igrao je na poziciji koja mu ne odgovara. Kramarić je najbolje utakmice pružao kada bi igrao na polušpica, uz robusnog napadača, kao što je Marko Livaja. Tako je igrao u Dinamu, Rijeci, Leicesteru, Hoffenheimu... Protiv Maroka Hrvatska nije imala igru prema naprijed, pa su do izražaja došle Andrejove loše strane, nije robusan napadač i ne može se nadskakivati s visokim stoperima.

No Krama je šutke odradio što se od njega tražilo, a protiv Kanade će zaigrati na drugom mjestu, gdje bi mogle njegove osobine doći do izražaja. Bila je opcija da na tom mjestu zaigra i Mislav Oršić, no on se bolje snalazi na lijevoj strani, gdje se može izvlačiti na desnu nogu. Dalić jako poštuje i Marija Pašalića, no u prvoj utakmici je bio loš i teško da će početi u utakmici koju moramo pobijediti. A i Kramarić je ofenzivniji, bolji je strijelac i trebat će nam takav tip igrača.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

No u takvoj situaciji mogla bi patiti obrana. Jer, ni Marko Livaja ni Andrej Kramarić nisu specijalisti za obrambene zadatke, a trebat će pratiti kanadske brze i spremne bekove. Jer na Kraminoj strani bit će Davies, najbolji kanadski igrač i jedan od najboljih bekova svijeta. Možda ne bi bilo loše da zamijene strane, da na desnoj bude Perišić, koji bi mogao lakše na kraj s Daviesom...

No Dalić je odlučio drugačije. Držimo palčeve da će se pokazati dobitnom kombinacijom.

