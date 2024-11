Otpisane Hrvatice se šale na svoj račun: 'Jedini TV program na kojem nas možete gledati'

Ćamila Mičijević, Valentina Blažević i Tea Pijević bile su ključni kotačići na putu do najvećeg uspjeha hrvatskog ženskog rukometa. U jeku korona krize, kada mnogi nisu niti znali da se igra Europsko prvenstvo, naše rukometašice izvele su čudo i prije četiri godine osvojile broncu.

Pokretanje videa... 01:54 Pripreme rukometašica za Euro | Video: Hrvatski rukometni savez

Naravno, postavile su tada i visoke kriterije, ali više ih nisu uspjele ispuniti. Ove godine propustile su Olimpijske igre u Parizu, a izbornik Ivica Obrvan nada se ponovnom uzletu na Europskom prvenstvu koje se od 28. studenog do 15. prosinca igra u Austriji, Švicarskoj i Mađarskoj.

Hrvatice prvu utakmicu igraju u četvrtak protiv Danske, ali nažalost, na prvenstvo smo otišli u oslabljenom sastavu. Obrvan je, bez nekog određenog razloga, izostavio Pijević, Mičijević i Blažević. Opravdavao se kako on kao izbornik ima pravo na izbor i da je to njegova odluka. I to je činjenica, njegovo pravo, ali nikome nije jasno zašto se odrekao tri najbolje igračice.

Foto: Instagram

Kako god, reprezentativke će biti u prijenosu na RTL Kockici, a otpisane i prozvane rukometašice su se uoči prvenstva našalile na svoj račun. Ćamila Mičijević i Valentina Blažević objavile su fotografije s kamere iz jednog trgovačkog lanca.

- Jedini TV program na kojem nas možete gledati ove godine - napisala je Ćamila na društvenim mrežama.