Otto ‘’Maximale’’ Barić je preminuo, austrijski nogomet žali za Ottom Barićem, legendarni trener je preminuo od korone, samo su neki od naslova koji su ovih dana preplavili austrijske medije.

Otto Barić u Austriji je bio cijenjen kao i u Hrvatskoj, neki će reći čak i cjenjeniji. Taj je status zaslužio svojom gospoštinom, rezultatima, a ono malo začina da ga vine među austrijske sportske ikone dao je pobjedama nad njemačkim klubovima u Europi. E to je bonus, ulaznica među besmrtne.

- Napustio nas je veliki trener. Otto mi je jako dugo bio trener. Za mene je on bio vrhunski u Rapidu. Imao je oko za gledanje i analiziranje, imao je odlične igrače koje je dovodio iz Hrvatske kao Zlatko Kranjčar i Petar Bručić. Bio sam s njim u nacionalnom timu. Imao je oko za detalje, ali bio je i dobar čovjek. - rekao je za 24sata bivši austrijski golman Herbert Feurer.

Popričali smo i s Michaelom Konselom, umirovljenim austrijskim golmanom i dugogodišnjim austrijskim reprezentativcem koji je rekao da svoju karijeru duguje upravo Bariću.

- Ovo je za mene jako tužna vijest. Barić je bio ključna osoba u mojoj karijeri. Upravo me je on povukao iz Austrije Beč u Rapid. Imao je je jako puno povjerenja u mene, a neočekivano sam igrao finale Kupa pobjednika kupova. Bio sam mlad, imao sam 23 godine i imao sam jako malo iskustva za takvu utakmicu, ali on je znao izvući maksimalno iz mene. Bio je jedinstven u načinu na koji je motivirao ljude. Njegov nadimak ‘’Otto Maximale’’ opravdan je u svakom pogledu – rekao je legendarni Konsel koji je za Rapid skupio 395 nastupa.

Nakon završetka nogometne karijere često se družio s Barićem. Nalazili su se i analizirali utakmice sa svjetskog i europskog prvenstva.

I Konsel i Feuer su željeli doći u Zagreb na pokop i po posljednji put se oprostiti od legendarnog Otta, ali to je u ovom trenutku teško ostvarivo zbog pandemijskih mjera. Ako to ne bude bilo moguće, simbolično će se u sebi oprostiti s čovjekom koji je zaslužan za njihove karijere.

Barić je trenirao Innsbruck, LASK, Rapid Wien, Sturm Graz, Austria Salzburg i reprezentaciju Austrije te je postigao rezultate koje do sada nije nitko uspio u toj zemlji.

Tako mu je i predsjednik austrijskog nogometnog saveza Leo Windtner odao počast.

- Otto Barić je dugi niz godina bio prava vodeća ličnost u nogometu za cijelu Austriju. Nezaboravno poput njegovih nezamjenjivih i motivirajućih manira. Otto Barić je ostavio trag u svojoj eri i postigao nevjerojatan uspjeh za austrijski nogomet - na klupskoj razini i s reprezentacijom. To ima počasno mjesto u povijesti domaćeg nogometa’ - rekao je on.

'Otto Maximale' je gotovo 30 godina bio na vrhu austrijske nogometne scene svojim iskustvom i karizmom. Nadimak je stekao svojom izjavom: ‘’Trebam maksimalno spremne i maksimalno ambiciozne nacionalne igrače". Kod Otta je sve bilo maksimalno.

Podsjetimo, u svojoj bogatoj kolekciji trofeja Otto Barić je s Wacker Innsbruckom osvojio dva naslova prvaka Austrije (1971., 1972.), s bečkim Rapidom tri naslova prvaka Austrije (1983., 1987., 1988.), četiri Kupa (1983., 1984., 1985., 1987.), dva Superkupa (1987., 1988.) i ostvario plasman u finale Kupa pobjednika kupova (1985.), sa Sturmom osvojio jedan naslov prvaka Austrije (1990.), s Casino Salzburgom dva naslova prvaka Austrije (1992., 1994.), austrijski Kup (1993.) i ostvario plasman u finale Kupa Uefe (1994.), sa zagrebačkim Dinamom osvojio naslov prvaka Hrvatske (1997.) i Kup (1997.), sa Stuttgartom se plasirao u finale njemačkog Kupa (1986.), sa Zagrebom ušao u Prvu ligu (1976.), a s amaterskom reprezentacijom Jugoslavije osvojio naslov prvaka Balkana (1976.) i naslov europskog prvaka (1978.).