Otvoren natječaj 'I ja želim biti izbornik hrvatskih rukometaša'

Osoba A, predstavite se: "Ja sam najbolji izbornik Hrvatske". Osoba B: "Ja sam najbolji izbornik Hrvatske". A osoba C, vi ste? "Najbolji izbornik Hrvatske."

Tako su staroj "Kviskoteci" na pitanje Olivera Mlakara odgovarali gosti u igri detekcije. Otvoreni natječaj, nazovimo ga tako, za izbornika hrvatske rukometne reprezentacije, podsjeća na legendarnu "Kviskoteku".

- Horvata treba smijeniti, vraćam se kući, u Hrvatsku, i želim biti izbornik - rekao je Goran Perkovac (60) u razgovoru za 24sata.

Nije Perkovac praktički ni stigao završiti rečenicu, a već se javio Ivica Obrvan (56), također jedan iz plejade rukometnih trenera koji nikad nisu bili izbornik.

- Osjećam se spremno, imam kvalitetu, ne zaostajem ni za kojim kandidatom i mislim da je vrijeme za mene - izjavio je Obrvan za Sportske novosti.

Naravno, tu je i Slavko Goluža (51), koji je već bio izbornik, a trenutno je trener PPD Zagreba. Pitate li Golužu, i on će reći da je provjereno i pravo rješenje za izbornika Hrvatske.

Naravno, nisu ni stranci iznimka, pa se tako Hrvatskoj nudio Španjolac Juan Carlos Pastor (54), a kandidaturu je istaknuo i Francuz Patrice Canayer (61). I oni smatraju da bi bili najbolji hrvatski izbornik i da bi reprezentaciju vratili u svjetski vrh, izborili Olimpijske igre u Parizu i na sljedećem Svjetskom prvenstvu osvojili medalju.

Naravno da je ambicija vrlo dobra kvaliteta, kao i samopouzdanje. Znak je to da Hrvatsku itekako cijene u inozemstvu. No rukometni savez treba imati jasne smjernice, referencije i plan koga i zašto dovesti. Uzimati kandidate samo jer se javno i otvoreno nude nije čest slučaj. I Hrvatska tu ne bi smjela biti iznimka... Jer tko zna tko će sutra smatrati da je baš on idealan izbornik.

