Dva tjedna prije Eura nisu ni znale gdje će igrati. A u Dansku su otišle tiho, bez ikakve pompe. Radile su u tišini, bez ikakvog pritiska i nekog posebnog imperativa. Cilj je bio samo pokazati se u što boljem svjetlu, dati sve od sebe. I što su napravile? Napravile su čudo.

Hrvatske rukometašice pobijedile su Srbiju 25-24, došle do treće pobjede na Europskom prvenstvu i tako s prvog mjesta idu u drugu fazu s četiri boda gdje će igrati protiv Norveške, Rumunjske i Njemačke.

Opet su naše rukometašice odlučile utakmicu u posljednjih pet minuta kada nas je vukla Ćamila Mičijević, ali posebno je oduševila nevjerojatna hrvatska obrana koja od 44. do 57. minute nije primila gol! Imala je Srbija napad za remi koji bi im dobio prolazak dalje, ali nema tu šanse protiv naše granitne obrane. Ana Debelić je ukrala loptu i slavlje je moglo početi.

- Još jedna utakmica koja je iziskivala srce. Srbija je jedna jaka ekipa, sve igračice igraju u velikim klubovima, a nama je ovo treća jaka utakmica u nizu. Logično je da bilo grešaka, normalno da odlučuje i taj kondicijski dio. Uspjele smo zaustaviti njihove glavne igračice, odigrali odličnu 3-2-1 zonu. Uspjeli smo zaustaviti zadnji napad s čovjekom manje i što drugo reći nego skidam kapu curama - rekao je presretni izbornik Nenad Šoštarić nakon velike pobjede protiv susjeda.

Obrana je ta koja nam je otvorila prostor za treću pobjedu, ali što reći za izvanrednu Ćamilu? I mi smo teško zabijali, bio je to pravi rukometni rat u kojem su obrane igrale glavnu ulogu i trebao je netko tko će povući u napadu. Bila je to Ćamila Mičijević koja je zabila dva ključna gola i uz Josipu Mamić nas odvela do 25-23. Srpkinje su imale i napad za remi, ali bezuspješno. Hrvatice su mogle početi sa zasluženim slavljem.

A što kaže naša Mostarka?

- Osjećamo se predobro, fenomenalno, presretne smo, pomalo iscrpljene i psihički i fizički. Napravile smo ogroman posao u prvoj fazi, sad ćemo se odmoriti tri dana, smiriti. Znamo što nas čeka u drugoj fazi, dat ćemo sve od sebe, pripremit ćemo se i nadamo se što boljem plasmanu - rekla je Ćamila.

Slijede tri dana odmora, a onda u subotu slijedi najteži mogući zadatak. Hrvatska drugi krug otvara protiv Norveške, a tamo ćemo još igrati protiv Rumunjske i Njemačke.

Bit će teško, ali naše cure su pokazale od čega su satkane. I zašto ne bismo sanjali polufinale?