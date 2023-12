Ovaj je čovjek potpisao najveći ugovor u sportskoj povijesti. Vrijedi čak 700 milijuna dolara!

Japanski bejzbolaš Shohei Ohtani (29) objavio je u subotu kako postaje novi igrač Los Angeles Dodgersa. Završio je tako nagađanja oko toga gdje će nastaviti karijeru nakon što je šest godina bio u drugoj losanđeleskoj MLB franšizi, Angelsima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Najunosniji ugovor u povijesti sporta | Video: 24sata Video

"Svim obožavateljima i svima koji su uključeni u svijet bejzbola ispričavam se što je trebalo toliko dugo da se donese odluka. Odlučio sam izabrati Dodgerse kao svoj sljedeći tim. Prije svega, želio bih izraziti svoju iskrenu zahvalnost svima koji su uključeni u organizaciju Angelsa i navijačima koji su me podržavali u proteklih šest godina, kao i svima koji su uključeni u svaki tim koji je bio dio ovog pregovaračkog procesa. Posebno navijačima Angelsa koji su me podržavali kroz sve uspone i padove, podrška i navijanje vaših momaka značili su mi sve. Šest godina koje sam proveo s Anđelima ostat će zauvijek urezani u mom srcu. A svim obožavateljima Dodgersa obećavam da ću uvijek činiti ono što je najbolje za tim i uvijek nastaviti davati sve od sebe kako bih bio najbolja verzija sebe. Do posljednjeg dana igračke karijere želim nastaviti stremiti naprijed ne samo za Dodgerse nego i za svijet bejzbola", napisao je Ohtani.

I to samo po sebi ne bi izazvalo toliku medijsku pompu da Ohtani nije dogovorio superbogati ugovor kakav dosad nije potpisao nijedan sportaš u povijesti. Prema pisanju ESPN-a, vrijedi astronomskih 700 milijuna dolara za deset sezona.

Za usporedbu, najteži ugovor dosad imao je Lionel Messi u Barceloni od 2017. do 2021., vrijedan 674 milijuna dolara, a Cristianu Ronaldu još važi ugovor u Al Nassru od 536,37 milijuna dolara. Gledajući godišnju plaću, Portugalac dijeli prvo mjesto s Karimom Benzemom u Al Ittihadu, dobivaju 214,53 milijuna dolara godišnje.

Foto: Orlando Ramirez

Tko je Shohei Ohtani?

Čovjek je debelo nadmašio dosadašnji najvrjedniji ugovor u povijesti bejzbolske lige, onaj koji je Mike Trout potpisao 2019. s Angelsima za 426,5 milijuna dolara.

Shohei Ohtani debelo je cijenjen u svijetu bejzbola jer su igrači koji kvalitetno bacaju i udaraju lopticu prava rijetkost. Prvi je dvosmjerni igrač Major League Baseballa otkako se legendarni Babe Ruth okušao u obje uloge prije više od 100 godina.

Ohtani, kojem je nadimak Shotime, pogodio je 44 homeruna u 135 utakmica prvog dijela ove sezone. Prvi je Japanac koji je vodio u MLB-u po tom kriteriju. Prosječno udara lopticu u 30 posto slučajeva. Prvi je igrač u povijesti bejzbola kojega su jednoglasno proglasili MVP-om u više navrata (dvaput u zadnje tri sezone).

- Ovo je jedinstven, povijestan ugovor za jedinstvenog i povijesnog igrača. Shohei je oduševljen što stiže u Dodgerse. Strukturirao je ugovor tako da odražava predanost obiju strana dugoročnom uspjehu - rekao je njegov menadžer Nez Bahelo.

Zanimljivo je da je Ohtani ugovor potpisao dok se oporavlja od ozljede lakta. Krajem kolovoza puknuo mu je ligament u zglobu drugi put u pet godina. Bio je na operaciji i trebao bi biti spreman za udaranje početkom iduće godine, dok će uloga bacača pričekati još neko vrijeme, najkasnije do 2025. S obzirom na desetogodišnji ugovor, ima vremena.