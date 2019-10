Ovakav Kadzior pomogao bi i Lewandowskom, Škorić kiksao

Nogometaši Dinama pobijedili su Osijek 1-0 pred nešto više od sedam tisuća gledatelja. Titulu igrača utakmice zaslužio je poljski veznjak Damian Kadzior. Na stranu što je zabio gol za pobjedu, bio je rastrčan, kreativan i opasan, a kad je takav, uvijek je zanimljiv treneru Nenadu Bjelici. Prava je šteta što je vezni red Dinama nakrcan sjajnim igračima pa Kadzior nekad ostane bez minutaže u ozbiljnijim utakmicama.

Osijek je odigrao previše ziheraški i defanzivno. Pritisak Dinama urodio je plodom nakon katastrofalne pogreške Osijekove obrane. Mile Škorić i Boško Šutalo naivno su ispali nakon jednog auta Dinama.

Kako su igrali?

Dinamo, 4-2-3-1

Dominik Livaković (6) - Reprezentativna i Dinamova 'jedinica' nije imala previše posla protiv Osijeka. Ukrotio je jedan pokušaj Pilja kao od šale.

Mario Šitum (6) - Posao je u obrani odradio korektno. Nije dopustio neugodnom Ndockytu da se razmaše. Prema naprijed nije bio previše aktivan.

Emir Dilaver (6,5) - Dinamov Blek Stijena ponovno je posao odradio besprijekorno. Korpulentnog Antonija Mancea limitirao je na svega par dodira na utakmici.

Kevin Theophile-Catherine (6,5) - Parao je grlo na tečnom hrvatskom i upozoravao igrače: 'Leđa, tu sam, dodaj...'. Još jednom pokazao da se vratio u formu nakon nešto lošijeg ulaska u sezonu.

François Moubandje (6) - OK, bilo je to malo bolje nego protiv Slaven Belupa, ali Švicarac je još veliki dužnik zagrebačkoj publici. Nekoliko duela olako je izgubio. Imao i jedan vrhunski ubačaj za Olma, ali ovaj je to propustio realizirati.

Amer Gojak (-) - Dinamov veznjak nesretno se ozlijedio već u 15. minuti. Igrao premalo za ocjenu.

Nikola Moro (7) - Fenomenalno je dirigirao igram Dinama. Pokazao je strašan napredak u motorici, viziji. Ako ovako nastavi, samo nebo mu je granica.

Damian Kadzior (7,5) - Pakleno dobru utakmicu odigrao je poljski reprezentativac. Rastrčan, kreativan i ubojit. Imao je nekoliko zanimljivih pokušaja. Zabio gol vrijedan sva tri boda, stativa ga je zaustavila iz slobodnjaka u 57. minuti.

Dani Olmo (6,5) - Vidjelo se da ga je utakmica protiv Šahtara ispraznila i psihički i fizički. Imao nekoliko lijepih proigravanja.

Mislav Oršić (7) - Pokazao je igračku inteligenciju brzom reakcijom i izvođenjem auta za 1-0 Dinama. Još jedna vrhunska predstava.

Bruno Petković (6,5) - Asistirao za gol Kadzioru, ali propustio dvije-tri lijepe prigode. Može Petko i bolje.

Ušli:

Luka Ivanušec (6) - Ušao u 17. minuti umjesto Gojaka. U par navrata pokazao da zna i može, ali mora biti puno konkretniji i opasniji.

Mario Gavranović (6) - Ušao u 68. minuti umjesto Petkovića. Nekoliko puta opasno proigrao suigrače u šesnaestercu, ali ostao bez pokušaja na gol.

Marko Gjira (-) - Ušao u 84. minuti. Igrao premalo za ocjenu.

Kako su igrali?

Osijek, 3-5-2

Ivica Ivušić (5,5) - Nedostajalo mu je komunikacije sa stoperima, a imao je i par nesigurnih reakcija. Ivušiću za ovako ozbiljne utakmice nedostaje iskustva i goropadnosti.

Ante Majstorović (6) - Gdje netko ne bi ni kopačkom, on podmetne glavu. Tako je bilo u prvom poluvremenu kad je topovski volej Moubandjea zaustavio - licem i spasio čisti gol.

Mile Škorić (5,5) - Bilo ga je po cijelom terenu, ali neoprostiva mu je pogreška kod gola Kadziora. Vođa osječke obrane mora biti sigurniji.

Danijel Lončar (6) - Nekoliko puta napustio poziciju na boku, ali treba mu dati kredita, ipak je po prirodi - stoper.

Boško Šutalo (5,5) - Jedan od glavnih krivaca za Kadziorov gol. Kao da je bio impresioniram ambijentom i protivnikom. Mladi će stoper iz ovoga morati izvući neke pouke.

Marin Pilj (6,5) - Najbolji kod Osijeka, ali nije mogao sam. Jedini je on zaslužio pohvale trenera Ivice Kuleševića.

Merveil Ndockyt (5,5) - Kongoanac je napokon dobio priliku od prve minute, ali praktički niti jednom nije probio Šituma. Premalo je to za igrača koji je došao iz Getafea.

Mihael Žaper (5,5) - Nije se nametnuo u sredini terena. Nedostajalo je Osijeku njegovih karakterističnih okomitih lopti.

Talys Pereira (6) - Osječki Hulk dobro je zatvorio svoju stranu, ali je prema naprijed nestajalo pravih ubačaja.

Antonio Mance (5,5) - Od najskupljeg pojačanja u povijesti Osijeka više se očekuje. Nije pošteno primio loptu na susretu.

Mirko Marić (6) - Dosta se trošio u obrani i na desnoj strani pomagao Lončaru pa nije stigao zaprijetiti prema naprijed. Par puta dobro je odložio loptu suigračima.

Ušli:

Jerry Mbakogu (-) - Ušao u 69. minuti. Premalo za ocjenu.

Todor Todoroski (-) - Ušao u 81. minuti. Igrao premalo za ocjenu.

Josip Špoljarić (-) - Ušao u 86. minuti. Igrao premalo za ocjenu.