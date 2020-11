Ovako Argentinci pozdravljaju velikana: Maradonu vozili na operaciju, navijači mu pjevali

<p>Zbog nakupljanja krvi između mozga i lubanje legendarni argentinski nogometaš <strong>Diego Armando Maradona </strong>(60) završio je na operacijskom stolu. Sve je to bilo u Buenos Airesu, a ispred bolnice počeli su se okupljati obožavatelji 'malog zelenog' koji su molili za njegov život.</p><p>Navijači su obukli njegove dresove i sa zastavama u rukama opkolili kola hitne pomoći te pjevali u čast argentinskog velikana. Baš onako kao nekad kada je vješto baratao loptom, samo su se ovaj put molili da sve prođe u redu. A prošlo je. Operacija je trajala 80 minuta i prošlo je sve bez komplikacija. Njegov liječnik je poručio da sada treba samo čekati i nadati se najboljemu.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/ESPN_JorgeRamos/status/1323748416976015364" target="_blank">OVDJE</a></i></p><p>I takvo značenje Diego ima za Argentince. Status božanstva koji je stvorio osvajanjem svjetskog prvenstva 1986. godine, ali navijači su ga zavoljeli zbog njegove ležernosti, nevjerojatnog talenta, nogometne romantike i naravno - onog gola rukom koji je zabio Engleskoj, a nedavno je rekao da bi to ponovio. </p><p>Ostao je upamćen po kontroverznom ponašanju i velikom konzumiranju kokaina koji je kasnije i ostavio velike posljedice na njegovo zdravstveno stanje. Ali mnogi su svjesni da će se takav igrač teško ikada roditi. Čovjek koji će se zabavljati na travnjaku, koji će od zagrijavanja napraviti spektakl. A još je uz to napravio svjetski hit od pjesme Live is life. Žonglirao je koljenima, držao loptu na glavi glavom i pjevušio, dok su se njegovi suigrači iz Napolija zagrijavali uoči utakmice polufinala Kupa Uefa protiv Bayerna iz 1989. godine. To je veliki Diego. I upravo takve ljude fanatični Argentinci dočekuju na ovaj način. I kada idu na operaciju.</p><p>Podsjetimo, Maradona je završio u samoizolaciji nakon što je jednom od njegovih tjelohranitelja stigao pozitivan test na korona virus, a nakon toga je odveden u bolnicu. No, stanje mu nije bilo povezano s posljedicom trenutne pandemije. Samo tri dana nakon što je proslavio 60. rođendan, Maradona se, prema izvještajima argentinskih medija, osjećao slabo i loše, a navodno je to povezano s lošim mentalnim stanjem, odnosno s depresijom.</p><p>To je tvrdio i njegov sin Diego Sinagra.</p><p>- Moj otac je hospitaliziran jer prolazi kroz niz emotivnih problema. Ne postoji fizička bolest zbog koje je u bolnici. Napravio je puno pogrešaka u životu i mnogi su mu ih oprostili, ali on se i dalje ne osjeća dobro. Suočava se s onime što se dogodilo. Njegov glavni cilj je zadržati obitelj na okupu. Po prvi puta svi smo ujedinjeni oko toga da njemu bude dobro. Stvari se popravljaju, ali to se sve događa polako. Moj otac je u bolnici jer je pokleknuo pred poviješću i to je jedina istina - napisao je njegov sin Diego Sinagra, a prenosi AS.</p><p>Maradona posljednjih dana navodno nije htio ni jesti, a baš na rođendan već na poluvremenu otišao je s utakmice svoje Gimnasije protiv Patronata, što je potaknulo sumnju oko njegovog stanja. Diego je više puta boravio u bolnicama. Početkom prošle godine završio je na operaciji kojom je zaustavljeno unutarnje krvarenje u želucu, što ga je prouzročila hijatalna hernija, poznatija kao kila na želucu. </p><p>Također, prije malo više od 15 godina zbog kokaina je imao ozbiljnih srčanih i respiratornih problema, a 2007. godine u Buenos Airesu se liječio od ovisnosti o alkoholu.</p><p> </p>