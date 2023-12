Ovako izgleda Livaja-manija u Splitu: Lukša Jakobušić ga vozi, a on se fotografira sa svima...

Konačno su mirne i radosne blagdane doživjeli navijače Hajduka. Splićani su dočekali Božić na prvom mjestu nakon dugih 19 godina i navijači se nadaju da je to samo uvertira pred ono to se čeka od 2005. godine, a to je naslov prvaka Hrvatske.

Dok na Poljudu iščekuju prvo veliko pojačanje, a to bi trebao biti Mađar Laszlo Kleinheisler, za navijače su pripremili novogodišnji specijal. Riječ je o emisiji specijalno napravljenoj za prvi dan 2024. godine, kada će se i emitirati točno u podne.

Navijači Hajduka iščekuju ponedjeljak

Hajduk je prethodnih dana samo potpaljivao nestrpljenje među navijačima objavljivanjem isječaka iz emisije. Tako se na jednoj objavi iza sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa, koji je dao intervju u svlačionici, pojavilo pet 'praznih dresova' pa su navijači uvjereni kako će klub uskoro predstaviti petoricu novih igrača.

I nije to sve. Bogati sadržaj nudi se u novogodišnjoj emisiji pa ćemo tako vidjeti kako predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić po Splitu vozi zvijezdu Marka Livaju. Naravno, gdje god se pojavi u svome gradu, izazove veliki interes i pomamu. Svi se žele fotografirati s njim, a u videu je to poželjela zaposlenica kozmetičkog salona. Bila je sva u šoku kada ga je vidjela pa joj je uslišio želju, izašao iz automobila i fotografirao se s njom. Takva je njegova splitska svakodnevica.

To je samo mali dio onoga što je Hajduk pripremio svojim navijačima, a za ostatak će se morati strpjeti do 1. siječnja u podne.