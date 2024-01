Ovako je Perkovac govorio prije godinu dana, kada se nudio da postane izbornik: Gubi se kult...

Ni u jednom sportu Hrvatska nema toliko budućih izbornika kao u rukometu. I prije nego što je Goran Perkovac dobio ugovor na stol, Slavko Goluža (52) je, valjda osjetivši da nije njegov trenutak ili da je previše neizvjesno, poručio kako je spreman biti idući izbornik, nakon Perkovca. A Nenad Kljaić (57) nakon poraza reprezentacije od Islanda rekao je za 24sata:

- Da s ovom momčadi nisam ušao u polufinale, dao bih ostavku. Ako žele osvojiti medalju na idućem prvenstvu, znaju moj broj i neka mi se jave.

Kljaić je žestoko kritizirao Perkovca, nije puno blaži bio ni Nikša Kaleb, dok su izbornika malo više zaštitili Petar Metličić i Patrik Ćavar.

S Perkovcem ili bez njega, Hrvatsku vjerojatno čekaju kvalifikacije za Olimpijske igre, a potom i Svjetsko prvenstvo kojem smo domaćini. Možda bez Domagoja Duvnjaka, koji je ostavio otvorenom opciju povlačenja iz reprezentacije. I svakako bez igre.

Perkovac: Hrvatska mora biti borbena

Upravo to su najviše zamjerili Perkovcu, da kroz kvalifikacije i pripreme nije napravio igru, samim time ni momčad.

Točno godinu dana prije kraha protiv Islanda u Kölnu Perkovac je dao intervju za 24sata. Kao stručni komentator, koji je analizirao posrtaj momčadi koju je vodio Hrvoje Horvat. Koja je kiksala i nije ništa pokazala protiv Egipta, kada je najviše trebalo, a onda je remizirala s Danskom 32-32.

- Hrvatska bi trebala biti stalno borbena, s puno duela, prekršaja. Pa i neka izgubiš, ali možeš stati pred ogledalo i reći da si dao sve. A ne onako kao protiv Egipta, bez krvi, ideje, ičega. Mislim da najveći problem leži u pogrešnim pripremama, igrali smo s jako slabim protivnicima i zavarali sami sebe. Mi smo otišli na SP totalno nepripremljeni i izgubili najvažniju utakmicu. A imali smo najlakšu skupinu i još se s takvom križali u drugom krugu. Sve nam se nudilo na pladnju i mi zakažemo - rekao nam je tada kapetan iz Atlante Goran Perkovac (63).

Osvrnuo se i na obranu:

Perkovac: Nemamo jaku obranu

- Rekao bih da nas muči to što nemamo jednu koja je jaka, plivamo. Prije smo imali vrhunsku 3-2-1 pa popunjavali s drugima, potom 6-0 kada su došli "portugalci". Tada smo znali koja je najbolja. U reprezentaciji nema puno vremena za pripreme, od juniora se mora znati kakva se obrana igra. To imaju Danci, Šveđani, Francuzi, njima pripreme ni ne trebaju, sve znaju napamet.

Još tada je najavio da je vrijeme da počnemo graditi reprezentaciju za budućnost i SP 2025. kojem smo domaćini s Danskom i Norveškom.

- Veliki rezovi nikad nisu donijeli previše dobrog. Trebali bismo najprije napraviti izmjenu na izborničkoj poziciji i onda razmisliti tko od starijih može ili ne može uz mlade koje moramo iskoristiti. I s iskusnima, a mislim tu na Musu, Duvnjaka, Čupića pa i Štrleka koji su toliko toga dali, treba sjesti i porazgovarati, ne telefonom. I reći sve konkretno, što i kako. Izgubili smo respekt kod drugih i to moramo vratiti na idućim natjecanjima.

Od četvorice koju je tada naveo na Euro je vodio samo Duvnjaka. A o ostatku momčadi rekao je:

Šansu bih dao Mariću, Načinoviću, Klarici...

- Ovdje (na SP-u lani, nap. a.) su sigurno trebali biti Šego ili Pešić, koji bi svojim iskustvom pomogli Slaviću i Kuzmanoviću. Imaju potencijal, ali trebali su jednog iskusnog uz sebe. Ovdje je trebao biti i Veron Načinović, koji igra u vrhunskom klubu, a mi zovemo neke koji mu nisu ni blizu. Već je bio na prošlom Euru i trebamo ga razviti u vrhunskog pivota. Također, radije bih vidio Klaricu prije Šebetića, a šansu bih još uvijek dao Marinu Mariću. Bio nam je najbolji igrač na zadnjem turniru. Šipić je odigrao izuzetno protiv Danske, ali on igra samo napad. Izbornik Horvat luta, koliko je samo pozvao igrača na prošlom Euru, ne znam je li ih on zvao ili netko drugi. Da nije bila korona, više ne bi bio izbornik. To su vatrogasne mjere i dugoročno ne donose rezultate. Ako bih bio izbornik, sigurno bih puno poradio na tome, a vidim i neke na klupi kojima nije mjesto.

Otkrio je gdje vidi početak problema:

- Puno je toga vezano na kult reprezentacije koji se gubi. Pa prije smo i pješke dolazili na pripreme. Mora se znati tko je gazda i u Savezu jer imam osjećaj da je Gobac to malo pustio, a mi smo navikli da znamo tko je gazda, da se ne ulazi u reprezentaciju ni po babi, stričevima, menadžerima.

Tada se i javno ponudio:

'Kao da vozaču GoCarta daš da vozi Formulu 1'

Slobodni ste, imate veliku želju?

- Imam veliku želju postati izbornik. I imam podršku ljudi, od struke, od Slavonije do Dubrovnika. Vraćam se u Hrvatsku, kupio sam stan u Zagrebu. Volio bih i da se vrati Gobac kao šef, voljeli ga ili ne. Nije mi još uvijek jasno tko tu bira i odlučuje jer dolaze ljudi na mjesta koja nisu zaslužili. Kod nas ne postoje uvjeti po kojima se bira, četiri-pet trenera nemaju iza sebe nikakve rezultate. Kao da vozaču GoCarta daš da vozi Formulu 1.

Točno godinu dana kasnije Perkovac sunovratio Hrvatsku oko 12. mjesta u Europi, s rijetko lošim učinkom od dvije pobjede (Španjolska, Rumunjska), remija (Austrija) i tri poraza (Francuska, Mađarska, Island).

- Izbornik je najavljivao Formulu 1, dobio je bolid u ruke i baš ga je on najviše razbio - ustvrdio je Nikša Kaleb.