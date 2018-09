Ovako je Vulić govorio 2009.: Hajduk treba gazdu kao Mamić

Na Poljudu su dvogodišnje ugovore s Hajdukom potpisali Zoran Vulić i njegovi pomoćnici Mladen Pralija i Mario Carević. U stožer će biti priključen i trener golmana Tihomir Bulat, dok će ime kondicijskog trenera biti naknadno objavljeno.

Zoran Vulić u ponedjeljak će biti i peti put službeno predstavljen kao trener Hajduka, o njemu se manje-više zna sve, no ipak, postoje detalji koji široj javnosti ipak nisu toliko poznati.

Otac Ante

Zoranov otac Ante branio je za Hajduk u pedesetim godinama prošlog stoljeća. Isprva je bio rezerva Vladimiru Beari, a nakon njegovog odlaska skupio je 339 nastupa i postigao čak 29 golova. Iako je cijelu karijeru branio, Ante Vulić bio je sjajan izvođač kaznenih udaraca, a njegov sin je posebno ponosan na obiteljsko nasljeđe.

Nema veće časti za jednog Dalmatinca od nošenja Hajdukovog dresa, a još je posebnije kad taj dres prije tebe nosi i tvoj otac – kazao je Vulić, koji se rodio 1961. godine, kad je njegov otac završavao nogometnu karijeru.

Ante ''Biće'' Mladinić i Pero Nadoveza

Posebnu ulogu u razvoju Zorana Vulića imao je legendarni trener Ante ''Biće'' Mladinić, koji je odgojio nebrojene mlade igrače. Njega i Peru Nadovezu Vulić je najviše cijenio i zahvaljivao im za sve što su ga naučili. Iako je tijekom većeg dijela karijere igrao u obrani, malo je poznato da je Vulić karijeru počeo kao napadač.

Uzrečica

Netko bi rekao: ''Bilo pa prošlo, ne želim se na to vraćati'', a Zoran Vulić ima specifičnu izreku kojom želi reći da se prošlosti ne treba vraćati, odnosno da se treba okrenuti budućnosti, novoj utakmici... ''Što ćemo sad razmišljati je li živ pokojni Mate'' često zna kazati i nasmijati one koji ga slušaju.

Debi

Zoran Vulić debitirao je u dresu Hajduka kao 18- godišnjak, što je u to vrijeme bilo nezamislivo, u to vrijeme mladi su igrači dugo čekali na priliku jer se u inozemstvo odlazilo tek s 28 godina. Vulić je debitirao u ljeto 1980., kada ga je kod rezultata 4-0 protiv Partizana Tomislav Ivić uveo u drugom poluvremenu. Bila mu je to nagrada za naslov najboljeg igrača turnira ''Kvarnerska rivijera''. U dva navrata igrao je u Hajduku, upisao 417 nastupa i postigao 84 gola.

Katica za sve

Moja polivalentnost i mogućnost da igram na svim pozicijama u momčadi bile su sjajne za trenere, ali za mene baš i ne, jer se nikad nisam isprofilirao na jednoj poziciji i zbog toga nisam ni upisao više reprezentativnih nastupa – kazao je Zoran Vulić, koji je u karijeri doslovno igrao na svih deset pozicija u momčadi, jedino nikad nije branio. Zanimljivo je i da je debitirao na mjestu centarfora, a veći dio karijere proveo je kao obrambeni igrač.

Gol Žitnjaku

Zoran je imao fantastičan slobodan udarac, vrlo jak i vrlo precizan. Navijači Hajduka posebno pamte gol koji je postigao pred kraj sezone 1993/'94, kada je s tridesetak metara ''probušio'' golmana Zagreba Žitnjaka. Poljubio je Vulić loptu, postavio je na travu i uputio projektil koji je donio Hajduku pobjedu, ispostavit će se kasnije i naslov prvaka, te priliku da zaigraju u Ligi prvaka, u kojoj je godinu potom Hajduk igrao četvrtfinale Lige prvaka, što se drži najvećim međunarodnim uspjehom u povijesti kluba.

Voli mlade domaće igrače

Tijekom cijele trenerske karijere Zoran Vulić vodio je računa o mladim igračima, pogotovo onima odraslima u omladinskom pogonu Hajduka. I nikad se nije libio gurnuti ih u vatru, pa i u najvažnijim utakmicama. Tako je u Kupu UEFA, na gostovanju kod Rome na Olimpicu, od prve minute u vatru poslao golobradog Marija Grgurovića. Prije toga pamtimo da je gurao Marija Carevića i Darija Srnu, a Ivana Perišića vodio je na pripreme seniora sa 16 godina, ali je on ubrzo otišao u Sochaux.

Najveći uspjeh

U bogatoj igračkoj i trenerskoj karijeri Zoran Vulić osvojio je osam trofeja, a potpisuje i jedan od najboljih startova Hajduka u sezonu. Bilo je to u sezoni 2006/07 kada je upisao sedam startnih pobjeda, da bi u osmom kolu izgubio u Osijeku a gol je zabio Ante Vitaić u 96. minuti. Ukupno je te jeseni Hajduk u 18 prvenstvenih kola upisao 14 pobjeda, te po dva remija i poraza. Osam kola prije kraja dobio je otkaz a na klupi ga je zamijenio Ivan Pudar.

Peti put na klupi Hajduka

Prvi put seniore Hajduka Zoran Vulić preuzeo je u sezoni 1997/'98, no na svega pet utakmica, kao vatrogasno rješenje. Bio je trener i u sezoni 2000./'01 kada je osvojio naslov prvaka te u sezoni 2002/'03 kada je osvojio kup, a na klupi je ostao sve do konca iduće sezone, kada je odlukom uprave smijenjen tri kola prije kraja, a momčad je do naslova prvaka odveo Pero Nadoveza.

- Osjećam taj naslov kao svoj, to vam je kao da majci oduzmete dijete i kažete joj da nije njeno - prokomentirao je osvajanje naslova prvaka Vulić.

Na koncu, vodio je Hajduka i u sezoni 2006/'07, kada ga je osam kola prije kraja naslijedio Pudar.

Prvi povijesni susret

Zoran Vulić bio je miljenik Ivice Osima i standardan član reprezentacije Jugoslavije u čijem je dresu odigrao 25 susreta. Za Hrvatsku je odigrao svega tri susreta, a jedna od njih je onaj prvi, povijesni, protiv Amerike.

Individualni rad

U vrijeme dok je bez posla, Zoran Vulić ne miruje, radi individualno s brojnim mladim igračima koji dolaze kod njega po savjete, pogotovo kako popraviti individualnu tehniku. Malo je poznato da je Zoran Vulić dvije godine individualno radio s Nikolom Vlašićem, kao i da je upravo on postavio Niku Kranjčara u poziciju lijevog veznog, umjesto polušpica na kojoj je do tada igrao. Isto tako je malo poznato i da je on predložio Goranu Vučeviću da mladog Tomu Bašića dovede u Hajduk.

Izbornik

Zoran Vulić bio je dio stožera u mandatu izbornika Otta Barića, tako je bio i na EP u Portugalu 2004. godine bio u ulozi pomoćnog trenera. U to je vrijeme izborničko mjesto bilo obećano Ivanu Kataliniću, no njega su čelnici HNS-a prevarili i postavili Barića, a kako bi malo ''ublažili'' kritike, pridružili su mu Vulića, koji je pak trebao nakon toga preuzeti reprezentaciju. No i Vulić je preskočen i nikad nije dobio priliku, osim u U -19 kategoriji.

Nikad ne priča protiv kolega...

Iako ga mnogi doživljavaju osobenjakom koji u svakome vidi neprijatelja, od Vulića nikad nećete čuti ružnu riječ, kritiku ili uvredu na račun kolega ili igrača.

Hajduku treba Zdravko Mamić

"U Hajduku se mora znati tko je gazda i tko ima zadnju riječ. Dok toga ne bude, Hajduk će iz godine u godinu broditi na ovakav način. Klub mora preuzeti jedan čovjek, kao što je to u Dinamu gospodin Mamić. " kazao je Vulić u intervjuu Indexu u ljeto 2009. godine. Danas, nakon godina gorkih pilula koje mu je Mamić servirao uz pomoć sudaca i struktura HNS-a, sigurno tako nešto ne bi izjavio. Pogotovo nakon poraza od Dinama na klupi Splita, jednog u nizu onih u kojima su pitanje pobjednika odlučili suci, kada je na Vulićeve prosvjede Mamić odgovorio: ''Vulić je slučaj za psihijatriju''

Psi Zlatko i Zoran

Zoran Vulić bio je veliki, nerazdvojni prijatelj s braćom Zlatkom i Zoranom Vulićem, s kojima je dijelio i svlačionicu Hajduka. No prije dvadesetak godina između njih je negdje ''puklo'', a nekako u to doba Splitom se proširila vijest kako je Vulić kupio dva psa dobermana, i dao im imena Zlatko i Zoran. Iako je on to kasnije u više navrata demantirao, neki i danas vjeruju u tu priču jer se odnosi među nekadašnjim prijateljima nikad nisu popravili.