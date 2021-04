Od Osijeka do Osijeka! Hajduk je početkom veljače izgubio u Gradskom vrtu 2-0 i nakon toga nanizao seriju od osam prvenstvenih utakmica bez poraza. U tu je seriju stalo šest pobjeda i dva remija (Slaven Belupo i Gorica), uz odgođeni susret protiv Dinama. No večeras je na Poljudu gostovao Osijek, i opet bio bolji, slavili su gosti golom Miereza i ostavili Hajduk na petoj poziciji na prvenstvenoj ljestvici, točno tamo gdje ova momčad i pripada po onome što prikazuje u izravnim ogledima protiv momčadi iz gornjeg dijela ljestvice.

Hajduk je izgubio oba ogleda s liderom Dinamom, s drugoplasiranim Osijekom imaju dva poraza te po jedan remi i pobjedu, iz tri ogleda s trećeplasiranom Goricom imaju tek jedan remi, dok su četvrtu Rijeku pobijedili dva puta i jednom od nje izgubili. Rezultati su to koji ih drže u borbi za četvrtu poziciju s Rijekom i Goricom, daleko od lidera Dinama i Osijeka.

Tramezzani je i večeras izveo na teren igrače kojima najviše vjeruje, praktično jedina promjena u odnosu na standardnu postavu bio je Atanasov umjesto jednoga stopera (Mujakić je kažnjen, a Dimitrov se navodno ozlijedio na zagrijavanju), pa se Hajduk večeras zbog manjka stopera suprotstavio Osijeku u formaciji 4-3-2-1. Bilo je to klasično Tramezzanijevo "božićno drvce", koje je koristio i na početku svog mandata na klupi Hajduka, slučajno ili ne sve do poraza baš u Osijeku, nakon čega je sve utakmice odigrao s trojicom igrača u zadnjoj liniji.

Pa iako je postava bila neuobičajena, navike u igri ipak nisu. Opet je naglasak bio na obrani, vodilo se prije svega računa o tome kako zatvoriti sve prilaze Kaliniću, a tek onda što napraviti prema naprijed, gdje su sve oči opet bile uprte na Livaju. Sličnu igru gledali smo u protekla dva mjeseca, pa i protiv nominalno slabijih protivnika, tako da nije ni čudo da se Tramezzani odlučio za istu taktiku i protiv Osijeka. Taktiku u kojoj trojac iz veznog reda Jurić – Fossati – Atanasov drži obranu, umjesto da razmišljaju kako poslati upotrebljivu loptu prema trojici ofenzivaca Livaji, Kačanikliću i Umutu.

I dok god je tome tako, ni igra ni rezultati ne mogu biti bolji, a gostujući golmani će se smrzavati po hladnom i vjetrovitom vremenu, kao Ivušić večeras. Posla nije praktično ni imao. Tek šut Kačaniklića u prvom dijelu, i to u trenutcima dok je Osijek zbog ozljede Gutierija bio s igračem manje, no njegov šut zapeo je u bloku Čeberka. U drugom dijelu niti to... S druge strane prijetili su gosti preko Miereza i Bočkaja, no Kalinić je bio na visini zadatka. No niti on nije mogao ništa napraviti u situaciji kad je najbolji strijelac lige Mierez 'preskočio' Vukušića, koji je očito pogrešno procijenio let lopte, i zabio glavom svoj 20 gol ove sezone, rekordni deveti glavom.

Spomenuli smo u više navrata kako je Hajduk u Tramezzanijevoj eri svega jednom izgubio utakmicu kad je prvi zabio gol, no jednako tako kad Hajduk primi gol, nikad ne pobjeđuje, štoviše, ne uspijeva se ni vratiti u utakmicu. Reagirao je Tramezzani odmah nakon gola i indisponiranog Kačaniklića zamijenio povratnikom Diamantakosom, uveo je i Biuka i Dolčeka, no ništa se posebno nije promijenilo do kraja susreta. Bila je to od prve do zadnje minute dosadna i jalova igra s puno pogrešaka, nedostatna i za puno slabijeg protivnika od čvrstog Osijeka, pogotovo nakon što je Fossati potpuno bespotrebno na centru skrivio dva žuta kartona u tri minute, te ga je Bebek poslao u svlačionicu. Podatak da Hajduk nije uputio udarac u okvir gola dovoljno govori sam za sebe. Kao i podatak da će na gostovanje u Koprivnicu Tramezzani morati bez isključenog Fossatija, kao i stoperskog para Simić - Vušković, vjerojatno i Dimitrova koji se, kažu iz Hajduka, ozlijedio večeras na zagrijavanju.