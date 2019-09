'Ovdje me zovu Kišas, ali dok god zabijam ništa mi ne smeta'

Iza prezimena prvog strijelca prvenstva Litve Kišasa krije se ni manje ni više nego nekadašnji igrač Hajduka Tomislav Kiš. Dobro, nije baš da se krije, litvanski novinari dodali su mu uobičajeni nastavak prezimenu, tako pišu i izgovaraju njegovo prezime.

- Pitao sam glasnogovornika kluba u čemu je stvar, on mi je pojasnio da je kod njih takav zakon da se na strana prezimena dodaju ti njihovi nastavci, pa je i moj suigrač Marko Tomić postao Tomićijus... - otkrio nam je nogometaš Žalgirisa i dodao kako mu navijači ipak skandiraju pravo prezime.

- U jednom TV intervjuu opisivao sam im atmosferu s Poljuda i kako mi je Torcida skandirala: ''Kiš, Kiš, Kiš...''. To im se svidjelo pa me povremeno počaste takvim skandiranjem na domaćim utakmicama.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

A prilika je u aktualnom prvenstvu bilo dosta, praktično u svakom kolu Kiš je zabijao golove, ukupno 18. prvenstvenih! Prvenstvo Litve igra se u suprotnom formatu od HNL-a i ostatka Europe, nakon 22 odigrana kola vodeći je Žalgiris s 55 bodova, sedam više od drugoplasirane Suduve, koja ima i tri utakmice manje.

- Od početka sam krenuo dobro, prva utakmica dva gola, druga utakmica dva gola... Krenulo me, dobro sam ušao u sezonu, to me napunilo samopouzdanjem. Ovdje nisam klasična špica, više sam ''desetka'' dolazim iz drugog plana, više imam loptu u nogama a to sam oduvijek volio, da se igra nogomet, a ne nabijanje... Liga je dobra, dosta ljudi je podcjenjuje ali kao i svugdje, ima i dobrih i loših klubova, ima iznenađenja, svatko svakoga može dobiti.

Svojim igrama je zadovoljan.

- Napokon rekao bih, bilo je svega, najviše pehova, sad sam napokon dobio pravu priliku, napokon sam u formi, i to se odrazilo na moje igre.

Foto: Privatna arhiva

Prošlo ljeto Kiš je potpisao za Dugopolje, što je mnogima bio jasan znak da je njegova karijera krenula nizbrdo i da se nekad veliki talent i ljubimac Torcide više nikad neće vratiti ozbiljnom nogometu.

- Čuo sam takve komentare ali se nisam zamarao, to je bio planirani potez. Nakon što sam otišao iz Bjelorusije odmah sam potpisao za Žalgiris ali imao sam dva mjeseca pauze, a kako je supruga Maja bila trudna, dogovorili smo se da ćemo sačekati u njenom Solinu porod kćerkice prije nego li krenemo dalje. Trenirao sam s Dugopoljem i pripremao se za Litvu, oni su me pozvali da im pomognem na par utakmica, pa sam pristao. Zašto ne, bitno mi je bilo odigrati nekoliko utakmica i ostanem u ritmu prije nego li krene prvenstvo Litve u ožujku.

Do kraja sezone još je šest kola, nakon toga i doigravanje u kome će se glavna bitka za naslov voditi između Žalgirisa i Suduve, koja je u zadnje vrijeme najbolji litvanski klub, redovito igraju i Europu...

- S njima je uvijek borba, to je pravi derbi, stadioni puni, vidi se da je to drugačija utakmica od ostalih. Pogotovo kad mi igramo kući na nacionalnom stadionu. Mi smo ih već dobili, oni su nas dobili u kupu, vidjet ćemo tko će na koncu biti bolji, još nas čekaju tri međusobne utakmice, i to će presuditi.

Naslov najboljeg strijelca lige ne bi mu smio izmaći, prvi konkurent je suigrač Antal sa šest golova manje.

- Ne jurim za naslovom najboljeg strijelca, ali lijepo bi izgledao u životopisu i na Wikipediji. Igram dobro, pun sam samopouzdanja, pobjeđujemo, a kad je tako, onda idu i golovi. No nisu važni golovi, važno je osvajanje naslova prvaka.

Foto: Privatna arhiva

Litva je zemlja košarke, no i nogomet je sve popularniji, čak i u glavnom gradu Vilniusu.

- Grad je prekrasan, baš po mjeri za obiteljski život, stari dio grada, novi dio u kome živim, katedrala, trgovi... Pogotovo za mlade obitelji. Prije točno godinu dana rodila nam se Natali i svaki trenutak provodimo skupa, kad nisam na treningu, stalno sam s obitelji – kaže Kiš, koji je postao ljubimac navijača Žalgirisa.

- Nije to kao kod nas, priđu, zamole za fotografiju ili potpis i to je to. Nije baš da te zaustavljaju na svakom koraku.

Iznenađujuće veliki broj poruka dobiva i iz Splita, od navijača Hajduka.

- Oduvijek sam imao dobar odnos s njima, imam među njima i puno prijatelja i žao mi je što nisam imao više prilike uzvratiti im za podršku.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Uobičajeno je pitanje hoće li se vratiti na Poljud.

- Tko sretniji od mene, vidjet ćemo, nikad ne znaš što budućnost nosi, ali sad sam tu, imam ugovor još godinu dana... Hajduk je zauvijek dio mene, ona sjajna atmosfera na europskim utakmicama i skandiranje cijelog stadiona pamtit ću za cijeli život. Tko to zaboravi taj nije normalan. Često o tome pričam s bivšim suigračima Mikanovićem i Milićem s kojim sam se družio i u Belgiji, čujem se s Maglicom koji sjajno igra i redovito zabija... Hajduk je zauvijek dio nas i drago mi je da im ide dobro – zaključio je Kiš.