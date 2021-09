Nakon punih deset godina Alistair Overeem (41) vraća se u kikboks, točnije u promociju koja ga je 'vinula u zvijezde', Glory! Nizozemski borac će se 23. listopada na predstavi u Arnhemu boriti za naslov teškaškog prvaka protiv sunarodnjaka Rica Verhoevena (32) koji je jedini poraz u karijeri doživio 2012. godine od legendarnog Semmyja Schilta. Overeemu će to biti jedna od posljednjih borba u karijeri.

- Realan sam po tom pitanju. Moj kraj uskoro dolazi. Ovo će biti moja posljednja godina i onda je gotovo. Maksimalno ću biti prisutan još godinu i pol, dakle u narednih 18 mjeseci imam plan zaključiti karijeru - rekao je Overeem u intervjuu za MMA Junkie.

"The Demolition Man" se 1999. usporedno počeo natjecati u MMA i kikboksu prije nego što se 2010. odlučio isključivo posvetiti mješovitim borilačkim sportovima. 2011. godine potpisao je za UFC gdje je u debitantskoj borbi nokautirao Brocka Lesnara, a najpoznatija borilačka organizacija svijeta mu je uručila otkaz nakon poraza od Aleksandra Volkova u veljači ove godine.

- Ja sam profesionalac i ovo je nešto što UFC radi kada gubite borbe. To su njihovi uvjeti, oni vas mogu osloboditi ugovora kada god požele. Dobro sam se proveo u UFC-u, ali možda je došlo vrijeme za mlađe generacije. Nemojte zaboraviti, imam 41 godinu i pomalo starim. Da se mene pita volio bih završiti karijeru u UFC-u, ali to naravno nije do mene. Samo mi taj pojas nedostaje na zidu. Bio sam tako blizu i da postoji nešto što mogu promijeniti bio bi taj pojas. Ali, s druge strane ponosan sam na svoju bogatu karijeru - zaključio je Overeem koji je u borbi za naslov izgubio od Stipe Miočića.

Nizozemac u kikboksu ima omjer 10-4, a za nešto više od mjesec dana borit će se s borcem koji s pravom nosi nadimak "Kralj kikboksa".