'Ovi Lakersi su užas! Ne mogu više, evo vam loža za 5 dolara'

LA Lakers druga su najtrofejnija momčad u povijesti NBA lige sa 16 osvojenih naslova (Boston ima jedan više). Lakersi titulu nisu slavili od 2010., pobjedom u finalu baš protiv Celticsa, u zadnjoj trofejnoj sezoni grandioznog košarkaša Kobea Bryanta.

Prošlo ljeto zlatno-purpurni dio Los Angelesa upao je u malo jaču euforiju. Magic Johnson na poziciji 'predsjednika košarkaških operacija' Lakersima je doveo najdostojnije moguće pojačanje: za LAL je potpisao - najbolji igrač svijeta LeBron James.

Napokon opet: show-time. Basket i Hollywood u dobro poznatoj zvjezdanoj simbiozi. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena, pun iskustva i sa znanjem osvajanja naslova kao najbolji oslonac mladim LA-talentima u usponu.

Nepunih osam mjeseci kasnije Lakersi su teška depra i rasulo ljetnih ambicija. Magic se gubi, momčad nema kemiju, LeBron James javno omalovažava suigrače, a svjetske zvijezde koje su stalni 'dekor' tribina počinju glasno izražavati razočaranje.

.@SnoopDogg is ready to sell his Lakers box seats for $5: "They f--king suck." *NSFW* pic.twitter.com/AXs9QZkPcp