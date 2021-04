Nema mira u hrvatskom tenisu, a za novu buru pobrinuo se Feliks Lukas objavom na društvenoj mreži, u kojoj je objavio kako je Hrvatski teniski savez odbio zamolbu za pozivnicu na ITF Zagreb Ladies Open njegovoj sestri Teni, sedmerostrukoj seniorskoj državnoj reprezantivki i 268 WTA tenisačici svijeta. Lukas je napisao:

Iz rubrike vjerovali ili ne:

Hrvatski teniski savez je odbio zamolbu za pozivnicu sedmerostruke seniorske državne reprezantivke na ITF Zagreb Ladies Open i #268 WTA tenisačice svijeta obrazloživši to Teni na sljedeći način:

"Zbog objava na Facebooku tvog brata ( moje malenkosti) nisi kandidat za pozivnicu na spomenuti turnir" !

Nije upitno da organizator turnira može dati pozivnicu kome hoće i to je opravdano i tu nema dileme. Dapače, mislim da to uopće nije ukusno, niti sportski komentirati. Treba prihvatiti da svaki organizator ima svoju viziju i program i to je ok. I koristim ovu priliku da turniru u Zagrebu poželim puno sreće i uvjeren sam da će biti uspješan i snažan turnir sa mnogo dobrih tenisačica. Nadam se da će biti tu još mnogo godina i samo rasti.

Moj osvrt se odnosi isključivo na dano obrazloženje i sjevernokorejske metode "edukacije" i "razmjernog kažnjavanja" sportaša koje još jednom pokazuju vrhunsku kompetentnost pedagoške kvalitete samog vodstva HTS-a. Mogu samo reći touché za krovno udruženje hrvatskog tenisa.

"Ništa novo u državi Danskoj"

Nakon objave zamolili smo Lukasa da pojasni što ga je toliko naljutilo, jer, pozivnica kao pozivnica nije razlog, vlasnik turnira ima na koncu – konca pozvati koga želi.

- Naravno da svaki organizator ima pravo pozvati koga želi, rekao sam sestri da ona sama mora poraditi na svom rankingu kako joj pozivnica ne bi ni trebala. Mi smo sportska obitelj i ne želimo kukati, i nije mene odbijanje pozivnice ponukalo na objavu, nego način komunikacije i obrazloženje. Očito je da su čelnici HTS-a u nekakvom "fajtu" sa mnom zbog mojih izjava i prozivanja, to nije nikakva novost, ali je otužno da se ovako, preko mene, obračunavaju s mojom obitelji. Prije dvije godine je i druga moja sestra, Tajna, dobila otkaz u HTS-u – kazao je Lukas i dodao:

- To su vam "hrvatska posla", na razne načine pokušavaju me eliminirati kao smetnju jer sam ih prozvao zbog nekompetencije. Naš tenis je generalno "u banani", većina klubova ne funkcionira i ja to javno govorim. Obzirom da nisam politički angažiran i umrežen, da dolazim iz obitelji prosvjetnih radnika, a organiziram veliki turnir, očito je i da im smetam. No to je jedna stvar, to nije tema, tema je način komunikacije, tema je kako se oni potpuno nepedagoški odnose prema jednoj igračici, i kakvu njoj i svima ostalima poruku šalju. To me jako zasmetalo i zbog toga sam reagirao.