Odbrojavanje je došlo do zadnjih mjesec dana. Stipe Miočić i Francis Ngannou pripremaju se svaki na svoj način za spektakl 27. ožujka na UFC-u 260.

Stipe već tradicionalno svoje pripreme odrađuje u svoja četiri zida, bez puno medijske pažnje, dok Ngannou svoje fanove u pravilu voli upoznati sa svojim napretkom.

A to izgleda pomalo zastrašujuće. Kamerunac je objavio još jedan video na kojem prima udarce u predjelu trbuha i prsnog koša. Ako je na onom zadnjem njegov "udarač" djelovao mlako, ovaj je već puno ozbiljnije. Punih 30 sekundi udarao je po Ngannou, a ovome - ništa!

- Je li to sve što znaš? Hajde, hajde - izazivao je svog sparing-partnera Stipin protivnik u tzv. "bodyshotchallengeu".

Naravno, za mjesec dana ti će udarci biti kudikamo prodorniji i ubojitiji, no, pita li se kladionice, favorit za pobjedu jest Ngannou čija se pobjeda cijeni s 1,65, a Stipina s 2,25.

Tako je, gotovo identično, bilo i u njihovoj prvoj borbi kada je Stipe, ne jedini put, demantirao mišljenje "bookmakera". Tada ga je naš Stipe izdominirao te mu nanio prvi poraz u karijeri. Bila je to školska izvedba hrvanja u kojoj je Ngannou pokazao puno nedostataka u klinču, a pogotovo u parteru.

- Francis je itekako snažan i opasan momak. Ponovno je u nizu unutar kojeg sve ispred sebe nokautira, ali, na žalost po njega, ponovno se mora boriti protiv mene. To je lošiji dio njegove priče. Svakako je bolji nego što je bio, ali i ja sam. Znam da starim, no isto tako sam i sve mudriji, imam nekoliko novih trikova. Kaže se kako starog psa nije moguće naučiti nove trikove, ali to nije istina. Dosta toga sam naučio otkako smo se posljednji put borili. Na kraju će sve završiti istim ishodom. Izaći ću iz oktogona s pojasom oko pasa, i dalje isti prvak - otkrio je Stipe tijekom gostovanja u Oral Sessions Podcastu pa pojasnio koje je elemente podigao na višu razinu od posljednje borbe s Kameruncem.

- "Brzina i 'tajming'. Prije svega, radio sam na brzini, sve je do nje. Brzina je ono što ubija. Zapravo, na tome smo najviše radili i u posljednjih nekoliko kampova, onih za borbu protiv Cormiera.