Samo dan uoči utakmice prodano je čak 4000 ulaznica. Navijači kao da su osjetili da im igrači Gorana Tomića spremaju neki spektakl. Rujevica je gorjela od prve minute na krilima 'grlatih' navijača, a na kraju su svi s osmijehom od uha do uha otišli kućama jer su svjedočili sjajnoj predstavi Rijeke.

Riječani su u sjajnom susretu pobijedili Hibernian (4-1) te tako s ukupnih 5-1 prošli u play-off Konferencijske lige gdje će igrati protiv PAOK-a. Grci su s 2-0 izbacili irski Bohemians, vrijede 63 milijuna eura i u dvoboj s hrvatskim klubom će ući sa statusom favorita, ali ako Rijeka odigra ovako zrelo i napadački moćno kao protiv Škota, straha nema.

- Odličan dojam, odličan osjećaj. Mislim da smo kompletnu utakmicu odigrali baš dobro. Imali smo šansi i za 2-0 na poluvremenu. Malo jesmo pali nakon 1-1, ali brzo smo digli glavu, a s njihovim crvenim kartonom sve je leglo na svoje mjesto i odigrali smo baš kako treba - prezadovoljan je bio riječki šef Goran Tomić.

Bijeli su krenuli dominantno i poveli u 37. minuti golom Domagoja Pavičića. Ipak, unatoč riječkoj dominaciji, Hibernian je u 56. minuti iskoristio nesmotrenost riječke obrane i izjednačio na 1-1. U tim trenucima Škoti su dominirali, ali trenutak iz 67. minute odlučio je pobjednika. Obregon je ukrao loptu McGregoru, a on ga je povukao za leđa i srušio. Sudac nije ni trenutak razmišljao, dao mu je drugi žuti karton i poslao ga u svlačionicu.

Rijeka je igrača više iskoristila samo minutu kasnije kada se Abass sjajno snašao nakon ubačaja iz kornera, a isti igrač povisio je na 3-1 i to opet glavom nakon Galovićevog centaršuta. Pobjednika je riješio sjajni Denis Bušnja koji se poigravao s braničima Hiberniana kao da se igra na ulici. Prošao je dvojicu, zarolao golmana i zabio za 4-1.

- Ideja je bila da ih napadnemo, da pokažemo da vjerujemo u sebe i odigramo drukčije nego u Škotskoj. Tomečak i Ampem visoko... Tako smo i zabili. Momčad smo u stvaranju, 100%. Ovih 11 nikad dosad nije igralo skupa, ali rastemo. Rastemo pobjeđujući i to je sjajno - kazao je Tomić.

Rijeka će se za grupnu fazu premijernog izdanja Konferencijske lige boriti protiv jakog PAOK-a.

- PAOK? Izvanredno iskusna i kvalitetna ekipa. Da bi njih prošli morat ćemo ići ne 'samo 100%' nego možda i iznad naših mogućnosti! - zaključio je Tomić.

Trener Hiberniana Jack Ross najavljivao je veliku predstavu njegove momčadi, no od silnih najava ništa nismo vidjeli. Zabili su jedini gol nakon pogreške riječke obrane i to je bilo to. Rijeka je dominirala cijeli susret, no on tvrdi da su bili bolji do isključenja.

- Znali smo da dolazimo jakoj momčadi i u vruću atmosferu. Imali smo dobru reakciju u drugom poluvremenu, izjednačili, na trenutke čak i djelovali kao da smo bolji, ali s 10 igrača... Protiv Rijeke... Nismo imali šanse - kazao je on.