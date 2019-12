Ovo je boljelo! Igrači Cardiffa su se žestoko sudarili glavama

U sudaru kanadske i engleske glave, tvrđom se pokazala ipak ona sa sjevernoameričkog kontinenta. Joe Bennett (29) je u 36. minuti utakmice između Sheffield Wednesdaya i njegovog Cardiffa morao napustiti igru jer mu je suigrač Junior Hoilett (29) glavom zatvorio oko.

@jrhoilett23 your head is made of concrete 😂😅 all good though no fracture. Great result from the boys 👊🏻🙌🏼⚽️ @cardiffcityfc pic.twitter.com/Kw8U3Y9Dgi