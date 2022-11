Ovo je deset razloga zbog kojih je Svjetsko prvenstvo u Kataru najkontroverznije u povijesti!

Počelo je kontroverznije Svjetsko nogometno prvenstvo! A da će biti najkontroverznije znali smo davno prije nego što je uopće počelo. Prvo SP u arapskom dijelu svijeta na meti je teških kritika već nekoliko godina zbog konstantnog kršenja ljudskih prava, a budući da je došlo do samog početka natjecanja na površinu je isplivao i još pokoji 'problemčić'.

Deset razloga zbog kojih je SP u Kataru najkontroverznije u povijesti

1. Kupljeno prvenstvo

Fifa je 2010. objavila da će Katar biti domaćin SP-a 2022. godine. Dok su Katarci slavili, drugi su se gledali u čudu. Naravno, oni koji nisu primili lovu da glasaju za njegovo domaćinstvo. Najviši dužnosnici Fife Sepp Blatter i Michel Platini u međuvremenu su uhićeni, pa pušteni iz pritvora, a nedavno su pravomoćno oslobođeni svih optužbi, no svejedno ne smiju obnašati nikakve funkcije u nogometu jer su bili upleteni u skandal!?

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

2. Pogibija radnika

Prema raznim medijima, brojka poginulih radnika u Kataru za vrijeme izgradnje stadiona i ostale infrastrukture se kreće od 6500 do 15.000 ljudi, većinom radnika iz Bangladeša, Indije, Nepala, Pakistana i Šri Lanke.

3. Troškovi organizacije

Katar je na organizaciju službeno potrošio više od 200 milijardi e.ura Rusi su prije četiri godine manje od 20, dok je primjerice Južnoafrička Republika za SP 2010. uložila tek od 3,5 mlrd. eura, odnosno 60 puta manje.

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

4. Problemi sa smještajem

Luksuzni hoteli u Dohi bukirani su još od kraja prošle godine, gradila su se i šatorska naselja u pustinji, očekivalo se mnoštvo navijača, no to je sada pod velikim upitnikom. Ne može si baš svatko priuštiti putovanje u najskuplji grad na svijetu.

5. Cijene

Nogomet se igra za navijače. Ha-ha. Tko još 'puši' tu foru? Vjerojatno nitko. Glavni grad Katara, Doha, najskuplji je grad u svijetu. Za navijače, je l''?

6. Predsjednik Fife koji lupeta gluposti

Potrebu da brani domaćine dobio je predsjednik Fife Gianni Infantino. U govoru u kojem je izrekao sve i svašta, obrušio se na medije i Zapad... Teško je opisati, najbolje da sami pročitate. Najmanje veze ima s nogometom i s onim što nas čeka u sljedećih mjesec dana.

- Čuli smo puno, puno lekcija od nekih Europljana i zapadnog svijeta. Mislim da bismo se za ono što smo mi Europljani radili zadnjih 3000 godina trebali ispričavati narednih 3000 godina. Tek tad bismo mogli početi dijeliti moralne lekcije ljudima - kazao je Infantino pa nastavio:

Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA

- Danas se osjećam Kataraninom. Danas se osjećam Arapom. Danas se osjećam kao Afrikanac. Danas se osjećam kao gej. Danas se osjećam kao invalid. Danas se osjećam kao radnik migrant. A nisam ni Kataranin, ni Arapin, ni Afrikanac, ni homoseksualac ni invalid. Osjećam se tako jer znam što znači biti diskriminiran, biti maltretiran kao stranac u drugoj zemlji. Kao dijete su me maltretirali jer sam imao crvenu kosu i pjegice, plus sam bio Talijan. Zamislite?! Što onda radiš? Pokušaš stvarati prijateljstva. Nemojte optuživati, svađati se, vrijeđati... Počnite nešto raditi da se to promijeni.

Sljedeći je dan nastavio 'briljirati'...

- Svaka država ima pravo biti domaćin. Ako Sjeverna Koreja želi biti domaćin nečega... Prije nekoliko godina sam bio tamo kako bih provjerio jesu li spremni organizirati svjetsko prvenstvo za žene zajedno s Južnom Korejom. Očito nisam bio uspješan, ali išao bih još 100 puta ako bi to nešto promijenilo - kazao je i šokirao još jednom. Što je sljedeće? Oduzet će SP 2026. SAD-u, Meksiku i Kanadi i dati ga Rusima?

I da. Infantino živi u Kataru. Ako mislite da će stvari krenuti nabolje u krovnoj nogometnoj organizaciji, odnosno doći do nekih značajnih promjena, varate se. Infantino je jedini kandidat na izborima Fife.

7. Djelomično zabranjen alkohol

Nema ga uopće. Ima ga gdje god hoćete. Bit će samo na posebnim lokacijama i u navijačkim zonama. Do prvenstva u Kataru smo mogli u svjetskim medijima svašta pročitati o konzumaciji alkohola u državi šerijatskih zakona, a sada je potvrđeno. Alkohola na i oko stadiona neće biti, iako su po prvotnom planu trebale postojati zone u kojima će se alkohol moći kupiti tri sata prije i jedan poslije utakmice. Sad je došlo i do sukoba interesa organizatora i Fifinih sponzora, ali je to neka druga priča...

Foto: MARKO DJURICA

8. Hrana

Stranica Footy Food objavila je fotografiju porcije hrane jednog hamburgera u fan zoni. Cijena hamburgera iznosi čak 215 kuna, a prema izgledu može se reći da nije riječ o najukusnijem obroku. Alkoholna pića u Kataru (tamo gdje je dozvoljeno) mogu kupiti samo osobe starije od 21 godine uz potvrdu dobi, a čaša jednog piva košta čak 104 kune. Osim toga, porcija grčke salate koja je u ponudi košta čak devet eura.

9. Lažni navijači

Katarci su manjina u svojoj državi. Većinu stanovništva danas čine radnici iz spomenutih država, a kako bi napunili stadione jednostavno su 'kupili' navijače. Let, smještaj, džeparac... sve su im dali. Barem njima novac nije nikakav problem.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

10. Aplikacije za kontrolu

Ehteraz je službena aplikacija Covid19 za praćenje kontakata za Katar, a navodi se kako joj je cilj zaštititi zdravlje građana, stanovnika i posjetitelja države.

Aplikacija traži niz dozvola na vašem uređaju, pa tako i pristup čitanju, mijenjanju i brisanju sadržaja na telefon, ali i dozvolu pristupa WiFi i Bluetoothu te da sprječava telefon od odlaska u 'sleep' režim. Uz to, aplikacija ima pristup lokaciji, može pozivati i može isključiti zaključavanje ekrana.

Druga aplikacija je Hayya, a radi se o službenoj aplikaciji koja se koristi za praćenje ulaznica i pristup besplatnom metrou. Ta aplikacija ne traži previše, no sporan je pristup vašim osobnim podacima. Uz to, također traži pristup točnoj lokaciji, pregledu dostupnih mreža i može spriječiti odlazak u 'sleep mode'.

Stoga je preporuka da, ako su u mogućnosti, putnici putuju s tzv. „burner phone“ koji će moći uništiti, praznim mobilnim uređajem ili mobilnim uređajem koji je resetiran na tvorničke postavke te da navedene aplikacije instaliraju tek neposredno prije polaska i izbrišu ih odmah po povratku, navodi se u preporukama.

