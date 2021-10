Nogomet je oduvijek bio nepredvidljiv sport. I zbog toga poseban. Nekad se miješaju emocije ponosa i sreće, a nekada tuge i očaja. I to sve možete proživjeti u nekoliko sekundi.

NK Jadran Poreč i NK Uljanik Pula su u srijedu navečer igrali polufinale juniorskog Županijskog kupa. O plasmanu u finale odlučivali su jedanaesterci, a u petoj seriji vidjeli smo jedan od najbizarnijih penala ikada.

Jadranov igrač Andrej Grahovac pogodio je prečku i lopta se odbila sve do ruba peterca. Dok je lopta odskakala po travnjaku, golman Uljanika euforično se zaletio prema svojim suigračima kako bi proslavio prolazak dalje. No, na njegovu nesreću, putanja lopta je bila neobična pa se lopta vratila do gola i zakoprcala u mreži.

Očajni golman Uljanika, kada je shvatio što se događa, zaletio se prema golu kako bi izbio loptu, ali nije uspio. Bilo je već kasno. Svakakve penale vidjeli smo tijekom bogate nogometne povijesti, no ovakav se rijetko viđa.

Taj gol ostavio je Jadran u igri, a da stvar bude još gora za Uljanik, njihovi protivnici su u osmoj seriji osigurali finale.

Od sreće i veselja do tuge i očaja u samo nekoliko sekundi.

Eto što je nogomet...