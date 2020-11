\u0160tovi\u0161e, toliko je impresionirao da mu se na Instagramu javio\u00a0i Cristiano Ronaldo.

<p>Na što biste trošili novac da ste najbogatiji sportaš na svijetu? Pa, jedna od tema sigurno bi bili automobili i vozni park, zar ne?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Floyd broji dolare</strong></p><p>A Floyd Mayweather (43) ozbiljno se potrudio da vjerojatno napravi jedan od najimpresivnijih voznih parkova na svijetu. Još prošle godine svijetu je pokazao što sve u njemu ima, da bi nedavno u videu opet pokazao svoje "lake igračke iz zatvorene trgovine", kako ih je nazvao.</p><p>Štoviše, toliko je impresionirao da mu se na Instagramu javio i <strong>Cristiano Ronaldo.</strong></p><p>- Brate, želim taj Bugatti - napisala je nogometna zvijezda koja u svojoj, pak, garaži već ima dva Bugattija, uz osam Ferrarija, više Rolls Roycea, BMW-a, McLarena...</p><p>- Još toga slijedi - uzvratila je ona boksačka koja je, navodno, kupila dosad preko 100 automobila...</p><p>Nije Floydu nadimak bez razloga 'The Money'. Nikada nije skrivao svoju ljubav prema luksuzu, novcu i skupim stvarima. Fan je Rolls Roycea i Bugattija, a na koje je potrošio više desetaka milijuna eura.</p><p>Jednim od zadnjih modela Rolls Roycea počastio se nakon borbe u Japanu tijekom koje je za samo 136 sekunde zaradio sedam milijuna funti! Ali, to je ništa naprema cifri iz borbe 2017. protiv <strong>Conora McGregora</strong> s kojom je zaradio oko 300 milijuna dolara.</p><p>Iako je jedan od četvorice sportaša koji su u karijeri zaradili više od milijardu dolara, pojavile su se nedavno priče o njegovim financijskim problemima koji su i razlog što bismo ga opet trebali vidjeti u ringu nakon što je krajem 2018. odradio ekshibicijsku borbu protiv <strong>Tenshina Nasukawe </strong></p><p>- Imam velike vijesti. Floyd Mayweather Jr. vraća se iz mirovine i službeno je potpisao ugovor za ekshibicijski meč protiv YouTube senzacije <strong>Logana</strong> <strong>Paula </strong>(25) - rekao je prije dva mjeseca novinar Mike Feinberg.</p><p>Spomenuti jutuber u svojoj 'boksačkoj karijeri' ima skor 0-1 jer je prošle godine izgubio od <strong>Olajidea Williama Olatunjia </strong>pa bi mu Floyd trebao biti poprilični zalogaj. No, 15 je centimetara viši od Mayweathera te je boksao u kategoriji do 91 kilogram, odnosno mogao bi u ringu imati i dvadesetak kilograma više od neporaženog 'Moneyja' koji je pretrpio dva teška gubitka tijekom ove posebno teške 2020. godine. Najprije je preminula njegova bivša partnerica i majka njihovo troje djece, <strong>Josie Harris</strong>, a nedugo potom i boksačev ujak te negdašnji trener <strong>Roger Mayweather.</strong></p><p>- Nisam jedan od onih o kojima će ljudi govoriti: "Nije znao kada prestati s boksom". Moje tijelo ne zaslužuje nove borbe, a moja obitelj i ja živimo u obilju pa ma što zlobnici pričali - govorio je prije nekoliko mjeseci.</p><p>- Ali... Ako netko na stol stavi pola milijarde dolara... E taj će dobiti moju pažnju i onda možda možemo početi razgovarati o povratku. Eto, to je moja cijena.</p>