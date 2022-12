Dijele se tekstovi: Ovo je nova hrvatska navijačka pjesma koja će se oriti protiv Japana...

Gdje god pogledate, kvadratići. Modrićevi dresovi dominiraju, nosi ga i staro i mlado, tu su majice, hrvatske zastave. Na trenutak pomislite kao da ste u Hrvatskoj. No, zapravo u dalekoj Dohi koja opet vrvi hrvatskim navijačima!

UŽIVO IZ DOHE

Možda podrška nije brojna kao u Rusiji prije četiri godine, ali itekako je gromoglasna. Niti velika udaljenost nije problem vjernim hrvatskim navijačima. Na prve tri utakmice protiv Maroka, Kanade i Belgije oko 1500 navijača bodrilo je 'vatrene', a taj broj bit će još veći danas od 16 sati kada Hrvatska igra protiv Japana osminu finala SP-a. Kockice su opet preplavile Dohu, a ovog jutra plažu ispred hotela u kojoj je odsjela reprezentacija.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Navijači su se okupili ispred hotela pa, što je već i postala tradicija, razvili divovsku zastavu od 200 metara. Scene koje će, vjerujemo, dodatno motivirati naše reprezentativce protiv Japana.

Do utakmice je preostalo nekoliko sati, ali navijači su spremni. Od rekvizita, dresova pa i popisa navijačkih pjesama! Od standardnih 'U boj, u boj', 'Moja domovina' i 'Bježite ljudi', ovaj put je na repertoaru i jedna nova.

Foto: Dubravko Miličić/24sata

- Nije to obična tkanina, srce mi ko najveća planina, ponosa me uhvati navala, kad se zavijori iznad naših glava, Lijepe naše, Hrvatske zastava - glase stihovi pjesme 'Hrvatska zastava' izvođača Ivana Mandića. Pjesma je nastala prije četiri godine, ali do sada je nisu navijači pjevali na utakmicama.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Do sada je nismo mogli čuti na utakmicama reprezentacije, ali 'debitirat' će protiv Japana. Kako bi sve prošlo bez greške, navijači su isprintali tekst pjesme u 4000 primjeraka. Pa tko god dođe, imat će svoj tekst. Misli se na sve.

A nadamo se da će nova pjesma donijeti i sreću našim reprezentativcima. Uz huk s tribina do četvrtfinala Svjetskog prvenstva!

