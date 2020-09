'Ovo je osveta za prošlogodišnji nokaut. Fradi je senzacionalan'

Dinamo je u odnosu na prošlogodišnji okršaj bio bez Danija Olma i Nikole More, ali Zagrepčani godinama bez problema nadoknađuju prodane igrače pa nisu bili slabiji, tvrdi Index.hu...

<p>Prije godinu dana Mađari su bili u nokautu. 'Ovo je bio hladan tuš, Dinamo je pregazio Fradi', glasili su napisi na mađarskim portalima. Ovaj put sve pršti od euforije.</p><p><strong>Ferencvaros</strong> je nakon teškog prošlogodišnjeg poraza dobio priliku za revanš, a imali su i sreće jer je ždrijeb utakmicu protiv <strong>Dinama</strong> smjestio na njihovu Groupama Arenu. I bila je to puno tvrđa, čvršća i konkretnija momčad koja je iz dvije najbolje prilike zabila dva gola.</p><p>- Ovaj Fradi je stvarno drukčiji, sad je pobijedio i Dinamo Zagreb. Ferencvaros je svladao Dinamo s 2:1 što znači da će mađarska momčad sigurno igrati barem u skupini Europske lige, a samo ga još jedan protivnik dijeli od skupine Lige prvaka - piše<a href="http://www.nemzetisport.hu/bajnokok_ligaja/bl-ferencvaros-dinamo-zagreb-2784105" target="_blank"> Nemzeti Sport</a>.</p><p>Novinari <a href="https://rangado.24.hu/magyar_foci/2020/09/16/bl-selejtezo-ftc-dinamo-zagreb/">24.hu</a> jedva su dočekali pobjedu u revanšu da mogu slavodobitno napisati: Osveta za prošlogodišnji nokaut: Fradi je prošao u Ligi prvaka.</p><p>Laknulo im je. Kako i neće. Jedan mađarski klub je po prvi put nakon jako dugo vremena na korak od plasmana u Ligu prvaka, a Ferencvaros će tamo igrati protiv norveškog Moldea i imati veliku priliku za povijesni uspjeh.</p><p>- Senzacionalni Fradi! - glasi naslov na portalu <a href="https://index.hu/sport/futball/2020/09/16/ferencvaros_dinamo_zagreb_bajnokok_ligaja/" target="_blank">Index.hu</a>.</p><p>- Dinamo je u odnosu na prošlogodišnji okršaj bio bez Danija Olma i Nikole More, ali Zagrepčani godinama bez problema nadoknađuju prodane igrače pa nisu bili slabiji - pišu oni.</p><p>Fradi uzvratio Dinamu, prilika za skupine Lige prvaka, piše <a href="https://m4sport.hu/bajnokokligaja/cikk/2020/09/16/a-fradi-visszavagott-a-dinamonak-karnyujtasnyira-a-bl-csoportkor" target="_blank">M4sport.hu</a>. Priznali su kako je Dinamo bio bolja momčad u prvom poluvremenu i do 65. minute kada je Uzuni iskoristio svoju brzinu i zabio za 2-1 i prolazak Ferencvarosa u play-off Lige prvaka.</p><p>Prošle godine su tugovali nakon hladnog šamara na prepunoj Groupama Areni, a ovaj put su preskočili prepreku Dinamo i to pred praznim tribinama...</p><p> </p>