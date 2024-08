Ovo je popis igrača Dinama za Qarabag: Nema pojačanja iz Rome, Baturina na B listi...

Tri pobjede u HNL-u i gol razlika 10:1. Dinamo je toliko dominantno i moćno ušao u novu sezonu da su mnogi mišljenja da će se već do Božića debelo odlijepiti od konkurencije. Već nam i sam početak sezone sugerira da će ga ostali klubovi teško pratiti i da bi to mogla biti šetnja do naslova prvaka.

Najveće pojačanje 'modrih' za novu sezonu je to što nikoga nisu prodali. Kostur momčadi je ostao, a Sergej Jakirović ga je još dodatno ojačao Markom Pjacom, Juanom Cordobom, Samyjem Mmaeeom, Raulom Torrenteom i Janom Oliverasom. Osnažili su svaku poziciju, dobili na širini i u ovome trenutku trener može biti više nego zadovoljan. U sjajnoj formi njegova će momčad napasti grupnu fazu Lige prvaka, što je i primarni cilj za ovu sezonu.

Dinamo i Šibenik sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Veliko je olakšanje i što ih od toga dijele samo dvije utakmice. U utorak će Dinamo na Maksimiru ugostiti azerbajdžanski Qarabag u prvoj utakmici play-offa, uzvrat je osam dana kasnije, a Jakirović je objavio popis igrača za te utakmice. Nema novopridošlog Jana Oliverasa, lijevog beka pristiglog iz Rome koji se tek treba nametnuti, dok je tu oporavljenik Luka Stojković. Nije još na sto posto, ali trener 'modrih' se nada da će biti spreman za dvomeč.

Od mogućih 25, na A listi su 22 igrača, dok je Martin Baturina, koji je rođen nakon 1. siječnja 2003. godine, završio na B popisu kako bi se otvorilo još jedno mjesto na A listi.

Popis igrača za Qarabag

Vratari: Nevistić, Zagorac, Filipović;

Obrana: Ogiwara, Torrente, Bernauer, Mmaee, Pierre-Gabriel, Ristovski, Theophile-Catherine;

Vezni red: Ademi, Stojković, Kačavenda, Sučić, Mišić, Rog;

Napad: Petković, Hoxha, Kulenović, Cordoba, Pjaca, Špikić.

B lista: Baturina, Pavić, Vrbančić, Mikić, Zebić, Jakirović, Miljak, Šunta, Čutuk, Rajić i Baković.