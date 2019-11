Ovo je težak poraz. Nismo bili dovoljno koncentrirani i ozbiljni

Razočaranje. To je očekivani sentiment koji se razlio među našim mladim reprezentativcima nakon poraza u Gorici od Čeha (1-2) u kvalifikacijama za U21 Euro.

Češka nam nije očitala nogometnu lekciju nakon koje kažeš 'Ljudi su bolji, idemo raditi da ih jednom dostignemo'. U tom bi slučaju poraz bilo lakše podnijeti.

Česi su nas 'okrenuli' u drugom poluvremenu nakon što ih je u prvih 45 minuta na životu održao igrač utakmice, njihov sjajni golman Martin Jedlička. Čuda je radio i naš Adrian Šemper, ali... Uzalud.

'Mini Vatreni' Igora Bišćana u drugom su poluvremenu izgledali kao da ih je tijekom odmora netko istukao ili tjerao da trče oko stadiona. Hrvatska je pala, Češka uzela ponuđeno i ostavila nam gorak okus i saznanje da je Euro još uvijek dostižan, ali poprilično dalje nego što je bio.

Izbornik Bišćan poraz je nazvao teškim, a igru njegove momčadi u nastavku - nedovoljno ozbiljnom:

- Težak poraz. Jako važna utakmica i izgubljeni bitni bodovi. Na kraju se moramo pomiriti s tim da nismo bili pametni, u pravim trenucima ozbiljni i pragmatični. I onda smo u utakmici, koju smo dobro pripremili, odigrali i stvarali puno prilika, izgubili ne zato što nismo zabili golove, već zbog toga jer smo bili dekoncentrirani i to platili primljenim golovima. Na kraju rezultat sigurno nije ogledalo onoga što se događalo na terenu po kvaliteti, ali po ozbiljnosti u nekim trenucima jeste - rekao je Igor Bišćan.

- Igram dobro, hoće me i gol, ali sve je to nevažno u odnosu na konačni ishod. Izgubili smo utakmicu u kojoj smo već na poluvremenu trebali voditi i to možda i dva razlike. Šteta. Idemo dalje. Bit će teže, ali mi smo Hrvatska i nastavit ćemo se boriti za odlazak na Euro - rekao je Luka Ivanušec koji je u 30. minuti zabio svjetski gol nakon fenomenalne solo-akcije.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Na žalost, ni taj vrhunski individualni potez nije bio dovoljan niti za barem bod. Čak ni sa Josipom Brekalom u sastavu, čovjekom koji je preokret unio u igru A reprezentacije kada je prije tri dana na Rujevici na travnjak utrčao umjesto Rebića.

- Sve su ovo moji vršnjaci, moji prijatelji. Naravno, nije uopće bilo upitno hoću li igrati za Hrvatsku. Na žalost, nakon pravog prvog poluvremena nismo imali zasluženo vodstvo, a u nastavku su Česi bili bolji - rekao je Brekalo.

Češka nam je izmaknula tlo pod nogama, ali još možemo čvrsto stati na svoje noge. Sada imamo vremena do kraja ožujka posložiti se pa već 27. ožujka revanšom Škotima za poraz u Varaždinu krenuti u pohod na Europsko prvenstvo.