VIDEO Trenutak kad je Hrvatska 'zanijemila'. Duvnjak se uhvatio za list i ubrzo napustio dvoranu

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Argentinu 33-18 u 2. kolu Svjetskog rukometnog prvenstva i osigurala drugi krug natjecanja. Ipak, sve je u Hrvatskoj zabrinula ozljeda Domagoja Duvnjaka koji je u osmoj minuti morao napustiti teren zbog ozljede.

Vraćao se u obranu i primio za list, a potom izašao iz igre i legao pokraj klupe. Kad je shvatio da ne može dalje, suznih očiju zaputio se prema svlačionici, a kasnije i napustio cijelu dvoranu te otišao napraviti magnetnu rezonancu.

Glasnogovornik Saveza Drago Ćosić otkrio je tijekom poluvremena da sumnjaju na rupturu lista, a u tom slučaju za Duvnjaka bi to bio kraj natjecanja i kraj reprezentativne karijere. Izbornik Sigurdsson potvrdio je da će u tom slučaju pozvati Igora Karačića.

- Pozvat ću Igora Karačića ako pregled pokaže da Domagoj ne može. On je iskusan igrač i sigurno želi igrati u ovoj atmosferi. Nemam informacija o Duvnjaku, otišao je izravno na pregled. Nisam siguran kakva je situacija. Mislim da je u pitanju ozljeda mišića. On je bio već u bolnici tijekom drugog poluvremena pa ne znam trenutno ništa o tome. On je kapetan i bitan igrač za nas, ali pronaći ćemo rješenje ako ne bude mogao nastaviti - rekao je izbornik nakon utakmice.

Slično se našem kapetanu već dogodilo na Europskom prvenstvu 2018. kada je zbog ozljede morao prekinuti s turnirom već na utakmici protiv Srbije na samom otvaranju.

