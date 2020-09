Ovo je veliki neuspjeh! Ispali su od slabijeg, pitanje je bi li neki drugi trener 'preživio' ispadanje

Uzdahnuo je Zoran Mamić na kraju utakmice, nešto i opsovao, jasno znajući da je i njegova odgovornost u ovom porazu velika. Zakazale su protiv Mađara najvažnije karike. Previše su "modri" promašivali

<p><strong>Liga prvaka </strong>ove će sezone ostati samo san. Prvi put u povijesti je <strong>Dinam</strong>o ispao od mađarskog kluba. Nije ovo blamaža, ali je sigurno veliki neuspjeh hrvatskog prvaka.</p><p>Ne može se proći u play off Lige prvaka kad se u drugom poluvremenu promaše tri velike prilike. Stojanović, Kastrati i Oršić nisu zabili prilike koje su morali, a mađarski prvak je bio strpljiv, čekao i pogodio.</p><p>Na kraju je jedan od tragičara Joško Gvardiol. On je krivac za drugi gol, ali taj dečko ima tek 18 godina i ovakvih će pogrešaka u njegovom razvoju biti. Pa i veliki je Steven Gerrard izgubio loptu na centru i to je Liverpool stajalo naslova prvaka. Gvardiola nakon ovakve pogreške treba zaštiti.</p><p>Zakazale su ovom susretu ključne Dinamove karike, Mislav Oršić, Lirim Kastrati, dijelom i Bruno Petković. Jednostavno, ona prilika u završnici se mora pucati, a ne ići u dribling. </p><p>Dinamu je utješna nagrada Europska liga, odnosno play off <strong>Europske lige</strong>, s nadom u ulazak u skupine. Tako će "modri" pokušati spasiti sezonu jer ne ulazak u skupine Europske lige bio bi teški šamar. </p><p>Sedam je puta Dinamo igrao u skupini Lige prvaka, sedam je puta u svojoj povijesti eliminirao Mađare, ali za osmi put će morati pričekati. Prošle su godine dinamovci u dvije utakmice izbacili Mađare. S <strong>Nenadom Bjelicom</strong> na klupi su protutnjali Budimpeštom, a sad su sa Zoranom Mamićem ispali od iste momčadi. Uzdahnuo je <strong>Dinamov</strong> trener na kraju utakmice, nešto i opsovao, jasno znajući da je i njegova odgovornost u ovom porazu velika.</p><p>Pitanje je bi li neki drugi trener Dinama preživio ispadanja od Mađara. Mario Cvitanović preživio je ispadanje od Skenderbeua, u dvije utakmice, što je veći neuspjeh od ovoga. Moguće da bi netko drugi bio "bivši" nakon Budimpešte.</p><p>Naravno da će mnogi kritičari sad nakon ovoga ispadanja doći na svoje. Ispao je Dinamo realno od slabije momčadi. Šteta što se u prvome poluvremenu nakon izjednačenja nije igralo na onakav način do gola za 1-1. </p><p>Mađarima se dala lopta, dalo im se da vode igru 15-ak minuta, a bilo je vidljivo da Dinamo dominira. Broje se samo golovi, ne prilike. Imali su ih Zagrepčani puno više, ali što im to vrijedi. Mađari su bili mudri, a dinamovci na trenutke jako naivni.</p><p>Koja rečenica o Ivanušecu i Kastratiju. Dragi dečki, ovo nije Lokomotiva. Niste sami na travnjaku.</p>