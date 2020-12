Nedjelja je bila dan za odmor u hrvatskom taboru. Tko je htio, mogao je trenirati, ali trebalo je svima da snom nahrane tijelo prije utakmica za polufinale Europskog prvenstva protiv Njemačke u utorak (15:15).

- Da, svima je dobro došlo malo duže odspavati, da se malo odmaknemo od cijele ove priče. Čak smo se zezale da imamo dva dana medijske šutnje. Navečer smo organizirale i naše olimpijske igre na inicijativu, naravno, naše Ćamile - otkrila je Larissa Kalaus.

Olimpijske igre?

- Podijelile smo se u tri tima i natjecale se u različitim igrama, primjerice, igre pogađanja koliko dobro poznajemo jedne druge, igre brzine ruku odnosno namještanje čaša u piramidu bez korištenja ruku pomoću balona itd. To su igrice koje su naše cure u inozemstvu prošle, a služe upravo da se bolje upoznamo. Tko je pobijedio? Moja ekipa, Tea Pijević, sestre Posavec i Josipa Mamić.

Nije nakon ovog bilo ni potrebno pitati jesu li Norveške su zaboravile, a ta Norveška, koju smo mi vodili u 32. minuti, Njemačku je razbila s 42-23.

- Mislim da smo mi u prvom krugu pokazale bolji rukomet, Njemačka je remizirala i s Poljskom. Što je bitno? Moramo spriječiti tu njihovu tranziciju u prvih 15-20 sekundi i pokazati našom obranom što ih očekuje.

S Njemačkom smo prošle godine u četiri mjeseca, od lipnja do listopada, odigrali četiri utakmice. Prve dvije bile su za Svjetsko prvenstvo na koje su remijem u Koprivnici (24-24) pobjedom kod kuće (25-21) otišle na SP, a druge dvije prijateljske u Areni (21-21) i u Hannoveru (32-23). U njima smo igrali bez igračica Podravke i igračica iz inozemstva. To je jako dobro zvučalo, ali ne zvuči dobro da ih nikad nismo dobili u službenoj utakmici...

- Ma da? To nisam znala. Ne moram ni govoriti koliko nam je krivo što su nas ostavile bez SP-a, to nam je samo poticaj više - završila je Larissa.

I izbornik Nenad Šoštarić dobro se naspavao.

- Jesam, baš nam je bio neophodan jedan takav dan jer bili smo na rubu snaga s pet utakmica u deset dana, sa samo sedam dana priprema. Ali moram reći da smo mi zajedno već tri tjedna i nismo imali ni najmanji problem. Vidio sam takvo zajedništvo i u klubovima, ali to je druga priča, nisi zatvoren s curama po cijele dane. Ovo je ovdje nešto nedoživljeno.

Njemačka?

- Rekao bih da je to njemački stil s nizozemskim štihom zbog Henka Groenera. Njemice su antropometrijski moćne, u vanjskoj liniji sve imaju preko 1,80. Groener im je unio brzinu, ali to može biti i naša prednost jer ćemo se morati kraće trgati u obrani. U strašnoj vanjskoj liniji imaju Bolk, Smits i Nadzinavicius, tu je ljevakinja Maidhof umjesto Stolle koja je pucačica, dok Maidhof više voli prolaz i zato ćemo na petici i halfovima morati biti maksimalno čvrsti jer tu dosta napadaju. Benke i Schulze su na pivotu, kvalitetna Eckerle na golu koju je Metz uzeo Siofoku kad se naša Kapitanović ozlijedila. Gledao sam baš onaj uzvrat u kvalifikacijama za SP, to je bilo na knap, promašili smo zicere. Imaju stil, relativno predvidiv, ali mi možemo igrati isključivo utakmice ispod 30 golova, iznad je problematično.

Probleme bi mogla umanjiti Dejana Milosavljević koja je stigla u pomoć.

- Odradila je jučer fitness, trčala na traci i tu je pokazala zavidne rezultate. Danas popodne na rukometnom treningu vidjet ćemo kako s tim stoji pa ćemo odlučiti.

Dok će se Njemice hrvati s Nizozemkama...