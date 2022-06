Ovo NBA ne pamti više od 50 godina: Celticsi su čudesnom završnicom okrenuli Warriorse

Bitka za Larry O'Brien trofej je počela, a prvi čin bio je senzacionalan. Ma iznad svi očekivanja. Golden State je u prvoj utakmici finala NBA lige na svome terenu dočekao Boston Celticse. Curry i društvo bili su veliki favoriti, vodili su cijelu utakmicu, a onda se dogodilo nešto u završnici što ni oni sami ne znaju objasniti.

Celticsi su u sjajnom susretu srušili Warriorse (120-108) na gostujućem terenu i poveli 1-0 u finalnoj seriji. Golden State se nametnuo sa svojom ofenzivnom snagom od prve minute i nije ispuštao vodstvo. Prednost je u trećoj četvrtini išla i do plus 15, a uoči završnih 12 minuta Boston je zaostajao 12 koševa. Mučili su se u napadu, Warriorsi su ih prelagano probijali.

Trebalo je to biti 'samo' održavanje prednosti, ali ono što smo vidjeli teško je opisati. Čudesni Boston je četvrtu četvrtinu otvorio nevjerojatnom serijom 17-0 i već nakon nekoliko minuta preokrenuo rezultat. I naravno, upisao se u povijest. To je drugi najveći niz u jednom NBA finalu u posljednjih 50 godina. Boston je nadaleko poznat po sjajnoj obrani zahvaljujući kojoj je i ušao u finale, ali sada smo se uvjerili i u njihovo napadačko oružje koje je zatrpalo koš domaćih. Celticsi su do kraja posljednje četvrtine utrpali 40 koševa, primili samo 16 i na kraju slavili plus 12 za iznenađenje na samom otvaranju finalne serije.

Maestralan je opet bio Jaylen Brown koji je zabio 24 koša uz sedam skokova i pet asistencija, pratio ga je preporođeni Horford s 26 koševa, White je zabio 21, a zaista je nevjerojatno da je Boston uspio napraviti preokret unatoč tomu što je najbolji igrač Jayson Tatum zabio tek 12 koševa. Warriorsi su ga zatvorili, ali i zaboravili da Celticsi imaju još baruta u napadačkom oružju.

Steph Curry je opet igrao svoju igru, zabio je 34 koša, svoj dio posla odradio, ali nije mogao sam vući momčad u završnici. Wiggins je zabio 20 koševa, a Thompson 15. Suigrači su ga ostavili na cjedilu i protiv ovakvog Bostona pomoći nije bilo.

Klubovi su u utakmici kombinirano zabili 40 trica, čime su srušili rekord finala od 35 trica koji su do sada držali također Warriorsi i Cleveland iz 2017. godine. Također, Boston je u posljednjoj četvrtini utrpao čak devet trica iz 12 pokušaja što je glavni razlog njihovog čudesnog preokreta.

Za tri dana opet se igra u Oaklandu, a očekujemo ništa manji spektakl.



Najčitaniji članci