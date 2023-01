Ovo ni dvojica ne bi obranila: Bivši igrač Hajduka zabio je spektakularan gol Interu!

Stanko Jurić bivši je igrač Hajduka koji posljednje dvije sezone igra za talijanskog velikana Parmu. Nekadašnji osvajač Kupa Uefe zaglibio je u Serie B i pokušava se vratiti u najelitniji rang talijanskog nogometa.

Nadaju se to napraviti već ove sezone, a za to vrijeme su na koračić od senzacionalne pobjede koja će uzdrmati talijanski nogomet! Parma se u osmini finala talijanskog kupa susrela s Interom na Giuseppe Meazzi, a u 38. minuti senzacionalno povela 1-0 i to spektakularnim golom hrvatskog nogometaša Stanka Jurića.

Foto: Luca Amedeo Bizzarri / ipa-agency.net

Bivši hajdukovac u igru je ušao u 26. minuti umjesto Mana, a 12 minuta kasnije zabio golčinu o kojoj će se još dugo pričati. Projektil kojeg ne bi ni dvojica golmana obranila.

Video pogledajte OVDJE

Estevez je osvojio loptu na sredini terena, prizemnom loptom pronašao Sohma koji je iz prve petom proigrao Stanka Jurića koji je dolazio iz drugog plana. Hrvatski nogometaš nije puno razmišljao, opalio je iz prve desnom nogom i katapultirao loptu u desne rašlje! Golman Onana nije ju niti vidio. Definitivno najljepši trenutak njegove karijere. Prošle sezone je u 37 utakmica zabio tri gola uz jednu asistenciju, no u novoj je bio bez gola 18 utakmica. I baš protiv Intera namjestio nišanske sprave.

Foto: Luca Amedeo Bizzarri / ipa-agency.net

Simone Inzaghi je na teren posla prošarani sastav. Džeko i Škriniar ostali su na klupi, Brozovića, Calhanoglua i Barelle nije niti bilo u zapisniku. I to bi mu se moglo obiti o glavu. Pa ga čak i smijeniti.

