Ovo nije baš za svakoga! UFC borac usred videa izvadio oko

Borilački sport je zanimanje u kojem se doslovno zarađuje krvavi kruh. Većina boraca kada ode u mirovinu ima problema s pamćenjem, problema s hodanjem zbog brojnih ozljeda, a neki izgube i oko.

Bivši UFC prvak u srednjoj kategoriji Michael Bisping (40) je u svom podcastu na YouTubeu priznao kako je tijekom nekih borbi imao oštećeno oko, a onda je odlučio to demonstrirati i izvadio je umjetno oko.

Foto: Matthew Childs

Ozljedu oka zaradio je 2013. godine protiv Vitora Belforta kada je dobio jedan nezgodan udarac u rožnicu te obolio od strabizma. To je poremećaj u kojem oči ne stoje paralelno, već jedno oko bježi u stranu. To se inače kod nas kaže 'zrikavost'.

To su problemi zbog kojih borac ne bi smio ni trenirati, a kamoli se boriti. No Bisping nije htio odustati od svoje strasti makar i pod cijenu još gorih posljedica te je svaki put uspijevao od komisije dobiti dozvolu za borbu. To mu je polazilo za rukom sve do 2017. godine kada je shvatio da ipak previše riskira te da se više nema smisla boriti.

- Nošenje sunčanih naočala u zatvorenom prostoru inače smatram preseravanjem. No, ja pokušavam ljude odvratiti od gledanja u moje oko. Nosio sam naočale da bih se sakrio od komisije. Nego, pogledajte ovo ljudi - rekao je Bisping i izvadio umjetno oko čime je šokirao sve, a mnogima i prevrnuo želudac.

Michael Bisping is a legend. pic.twitter.com/fg1TG4SwnO — Borrachinha Depot (@FullContactMTWF) October 3, 2019

Zaista je nevjerojatno što sve ljudi rade kako bi došli do onoga što žele, makar to bilo i pod cijenu zdravlja, ili u ovome slučaju, gubitka oka. Sreća je što je na vrijeme shvatio da te posljedice mogu biti i puno veće jer inače tko zna kako bi završio ovaj legendarni borac koji nas je godinama oduševljavao svojim potezima u ringu...