Ovo su igrači Hajduka, Dinama i Rijeke kojima istječu ugovori. Neki bi mogli otići već na zimu

Hajduk i Rijeka na vrhu sa sedam bodova viška u odnosu na Dinamo. Rezime je to jesenskog dijela sezone. Domaća nogometna scena ide na stanku do 24. siječnja, a do tada će sportski direktori raditi na pojačanjima i jačanju momčadi za nastavak neizvjesne i uzbudljive sezone.

To se posebno odnosi na klubove koji će se boriti za naslov prvaka. Neki od njih, kao Hajduk i Rijeka, prvo moraju prodati kako bi stabilno poslovali i pojačali se, a Dinamova platežna moć je takva da si može priuštiti ulazne transfere vrijedne i preko nekoliko milijuna eura.

Dok su sportski direktori zatrpani slaganjem igračke križaljke i pregovaranjem s klubovima, morat će pripaziti i na ono što se događa u njihovom dvorištu. A to je da Dinamu, Hajduku i Rijeci nekolicini igrača na ljeto istječe ugovor, što znači da već na zimu mogu pregovarati s klubovima.

Hajduk ostaje bez osmorice na ljeto?

Što se tiče splitske momčadi, Leon Dajaku i Yassine Benrahou neće dočekati proljetni dio sezone. Gennaro Gattuso izbacio ih je iz momčadi zbog opetovanog kršenja discipline i jasno im dao do znanja da mogu pronaći novi klub, a čak osmorici ugovor istječe na ljeto 2025. godine.

Od mlađih igrača, to su Borna Buljan (19), Elvis Letaj (21) i Niko Đolonga (20) koji su u totalno drugom planu kod trenera Hajduka i mala je vjerojatnost da će ih klub zadržati. Nitko od njih trojice nema niti jedan nastup ove sezone.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Na ljeto bi mogao otići i kapetan Lovre Kalinić (34). Vratio se u klub prije četiri godine i pokrenuo val dolazaka Marka Livaje, Filipa Krovinovića, Josipa Brekala, Ivana Perišića, Ivana Rakitića. Duša i srce splitske svlačionice, ali problem je što je većinu sezone zabetoniran na klupu. Ivan Lučić svrgnuo ga je s 'jedinice', odigrao je tek četiri utakmice. Njegova ljubav prema klubu je neupitna, da se njega pita, ostao bi tu do kraja karijere. On je taj koji drži pozitivnu atmosferu u svlačionici i jedan je od lidera, Hajduk bi ga sigurno htio i dalje imati, ali pitanje je kako on razmišlja jer naravno da nikome nije lako sjediti na klupi. A obzirom da su 34 godine vrlo mlade za golmana, pred njim bi moglo biti još nekoliko godina karijere.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Ugovor za pola godine istječe i Josipu Elezu (30) koji se prije tri godine vratio u Hajduk, ali ove sezone je tek četvrta opcija. Odigrao je sedam utakmica. Aleksandar Trajkovski (32) stigao je u rujnu prošle godine s renomeom iskusnog igrača iz Serie A, no ispostavio se promašajem. Poprilično neupotrebljiv je i kod Gattusa kod kojeg je odigrao tek devet utakmica i zabio jedan gol pa je gotovo sigurno da će otići na ljeto. Prošle sezone zabio je sedam, ali većinu u periodu kada je Hajduk ispao iz borbe za titulu.

Mate Antunović (20), član generacije juniora Hajduka koja je dogurala do finala Lige prvaka mladih, mogao bi otići već ove zime. Iako je on jedina prirodna zamjena za Marka Livaju na poziciji napadača, odigrao je tek tri utakmice i zabio jedan gol. Za njega je interes iskazala varšavska Legia.

Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ivan Rakitić (36) ljetos je došao u Hajduk, mnogi će se složiti, kao najveće pojačanje u povijesti HNL-a. I vrlo brzo je to pokazao na terenu, postao je lider i bitan kotačić u borbi za naslov. I njegov ugovor istječe krajem lipnja, ali tu ništa ne bi trebalo biti upitno. Ima opciju produljenja na još jednu godinu i to će vrlo vjerojatno aktivirati jer želja mu je završiti karijeru na Poljudu. Dodajmo i kako Stipi Biuku (22) na ljeto istječe posudba, a već ove zime klub bi mogao napustiti i Madžid Šošić (22) koji je igrao na pripremama i činilo se kako će mu Gattuso dati priliku, ali je na koncu ispao iz svih opcija. Ugovor ga veže do 2026. godine.

Igrači Hajduka kojima istječe ugovor na ljeto:

Lovre Kalinić

Josip Elez

Aleksandar Trajkovski

Mate Antunović

Ivan Rakitić

Borna Buljan

Niko Đolonga

Elvis Letaj

Dvojici ključnih igrača Dinama istječe ugovor

Hajduku nije žurba jer većina igrača nije u ozbiljnim planovima Gennara Gattusa, ali zato je Dinamo u utrci s vremenom. Takuyi Ogiwari (25) istječe posudba početkom siječnja i on se vraća u Japan, no klub je zato u iscrpnim pregovorima s Cagliarijem oko ostanka Marka Roga (29). Došao je početkom godine na jednogodišnju posudbu, dugo se oporavljao od ozljede pa debitirao u travnju. Odigrao je ove sezone 20 utakmica u svim natjecanjima, a minutaža mu se posebno povećala u posljednjih nekoliko tjedana kada je Dinamo imao velikih problema s ozljedama u veznom redu.

Susret Dinama i Celtica u Ligi prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nenad Bjelica ga želi i dalje u kadru, radi se na produljenju posudbe do ljeta, ali navodno ga i Cagliari želi natrag pa se tu vode žustri pregovori.

Foto: Tom Weller/DPA

Dok rade na tome, morat će sportski direktor Marko Marić intenzivirati pregovore oko novog ugovora i sa svojim stožernim igračima. Kevin Theophile-Catherine (35) i Stefan Ristovski (32) krucijalni su igrači Dinama, nema potrebe pričati o njihovoj važnost i što su sve dali za klub, ali zasad nisu potpisali produljenje i to je ono što brine mnoge na Maksimiru. Obojici istječe na ljeto sljedeće godine.

Igrači Dinama kojima istječe ugovor na ljeto:

Kevin Theophile-Catherine

Stefan Ristovski

Rijeka bi već ove zime mogla ostati bez Lindona Selahija (25), jednog od najboljih igrača. Sličnih problema imali su s njim i prošle godine kada nije htio produžiti ugovor pa ga je bivši trener poslao na tribine. Ipak, predomislio se albanski nogometaš i potpisao je produljenje do ljeta sljedeće godine. No, ove zime opet ista priča. On ne želi ostati, a kako nema smisla da do kraja sezone provede na tribinama, klub bi ga mogao uskoro prodati. Spominjao se interes Dinama, žele ga u Italiji.

Hajduk i Rijeka sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Bruno Goda (26) stigao je u Rijeku prije dvije godine, a posebno je briljirao prošle sezone kada je zabio četiri gola. Bio je nezamjenjiv na lijevom beku, ali ove sezone pao je u zaborav. Odigrao je tek dvije utakmice, izbacio ga je iz sastava Mauro Devetak i teško je vjerovati da će ljeto dočekati u riječkom dresu.

U sličnoj je situaciji i Marijan Čabraja (27), bivši igrač Dinama koji se nije previše naigrao. Odigrao je tek 11 utakmica u dvije sezone. Na posljednje tri utakmice nije ga bilo niti na klupi.

Bruno Burčul (20) odigrao je tek jednu utakmicu, minutu protiv Osijeka, što mu je bio i debi za prvu momčad. Golman David Nwokolor (28) igrač je s najvećim stažem u Rijeci, na Rujevicu je stigao prije deset godina. Većinom je išao na posudbe pa je skupio tek dva nastupa za prvu momčad. Trenutno igra na posudbi u Opatiji i ovaj Nigerijac će tamo odbrojiti posljednje dane kao igrač s ugovorom u Rijeci.

Nais Djouahra (25) došao je u Rijeku u ljeto 2022. godine kao igrač od kojeg se puno očekuje, ali malo toga je pokazao. Prošlu sezonu proveo ja posudbi pa se vratio na Rujevicu. Radomir Đalović dao mu je priliku tek u završnom dijelu jesenskog dijela sezone gdje je skupio šest utakmica u nizu, a ukupno ih je odigrao deset bez učinka. Postoji mogućnost da i njega, kao Selahija, klub proda već ove zime.

Igrači Rijeke kojima istječe ugovor na ljeto:

Lindon Selahi

Bruno Goda

Bruno Burčul

Nais Djouahra

Marijan Čabraja

David Nwokolor