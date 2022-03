Ovo su mogući sastavi Vatrenih u novoj Dalićevoj formaciji s tri stopera! Netko će 'ispaštati'...

Pokušat ćemo igrati s trojicom u zadnjem redu obje utakmice, ali to ne znači da ćemo promijeniti i sistem, već imamo vremena pa ćemo poraditi na tome. Dosad je 4-2-3-1 ili 4-3-3 bilo dobro ili jako dobro, a sad ćemo probati jer nekolicina u klubovima igra s trojicom iza, rekao je, između ostaloga, Zlatko Dalić nakon što je objavio prvi popis 'vatrenih' u 2022. godini.

Pogledajte video: Dalić uoči turneje po Katru

Prvenstveno je hrvatski izbornik mislio (i spomenuo) Joška Gvardiola (Leipzig) i Ivana Perišića (Inter), no doista još mnogi naši reprezentativci igraju u matičnim klubovima u takvom sustavu. To su: Dominik Livaković, Mislav Oršić (Dinamo), Kristijan Jakić (Eintracht Frankfurt), Mario Pašalić (Atalanta), Josip Brekalo (Torino), Andrej Kramarić (Hoffenheim), dvojac kojeg nema zbog ozljede Marcelo Brozović (Inter) i Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), a povremeno u takvom sustavu zaigraju i Borna Barišić (Glasgow Rangers) i Marko Livaja (Hajduk).

No, kako bi to konkretno trebalo izgledati, barem što se tiče katarske turneje (Slovenija, Bugarska)? Dalić je najavio da će jednu utakmicu braniti Dominik Livaković, a drugu Ivica Ivušić, dok je Ivi Grbiću najavio da neće biti među putnicima na 'pravu' katarsku turneju (Svjetsko prvenstvo), ako ne povrati izgubljenu 'jedinicu' na golu Lillea, koji je izgubio očito neoprostivim 'kiksevima' protiv PSG-a.

Joško Gvardiol je 'zacementiran' na lijevom stoperu, na jednoj od preostalih pozicija trebao bi zaigrati Duje Ćaleta-Car, a za treće stopersko mjesto Dalić će izvagati između iskusnih Dejana Lovrena i Domagoja Vide, dok iz drugog plana priliku čekaju Marin Pongračić i naknadno pozvani Mile Škorić.

Eh, sad dolazimo do prvog 'problema', točnije nedoumice. Logično je da pozicija lijevog krila bude rezervirana za Ivana Perišića, koji je nedvojbeno izuzetno koristan Interu na toj poziciji, no to bi značilo da nema mjesta za Bornu Sosu, kojemu je to najprirodnija pozicija i na kojoj može dati jako puno, kao što iz kola u kolu daje za Stuttgart u Bundesligi. Možda će onda Dalić prebaciti Perišića na desnu stranu, koja je vjerojatno bila predviđena za ozlijeđenog Šimu Vrsaljka... Na toj je poziciji hrvatski izbornik isprobao i Josipa Brekala, koji će prvu utakmicu sigurno propustiti zbog pozitivnog nalaza na koronavirus.

U veznom redu hrvatske reprezentacije oduvijek je najveća gužva. Izostankom Marcela Brozovića najviše bi trebao 'profitirati' Kristijan Jakić, koji je vrlo sličan profil igrača Interovom veznjaku. Laički rečeno, može trčati do 'sutra'. On bi trebao čuvati leđa Luki Modriću i Mateu Kovačiću, koji bi trebali dobiti prednost ispred Pašalića, koji nema posebno veliku minutažu u posljednje vrijeme. Tu konkuriraju još mlade nade Nikola Vlašić i Lovro Majer kao nešto ofenzivniji veznjaci s naglaskom da bivši dinamovac standardan u drugoplasiranoj momčadi Championnata, dok bivši hajdukovac skuplja minute u West Hamu 'na kapaljku'. Osim njih tu je još i naknadno pozvani Nikola Moro.

Došli smo i do drugog većeg 'problema', onaj koji itekako muči hrvatsku reprezentaciju od odlaska Marija Mandžukića - napad! Ono što smo dosad nabrajali konkretno se odnosi na formaciju 3-5-2. Pa odakle Hrvatskoj dvije klasične špice, kad već godinama nemamo nijednu? Tu bi jedno mjesto trebalo biti rezervirano za Andreja Kramarića, koji je u ovoj sezoni u 25 ligaških nastupa zabio tek četiri gola, no uz to ima i sedam asistencija. Na poziciji drugog napadača trebala bi zaigrati jedina klasična 'špica' na popisu, Ante Budimir, dok je Dalić najavio da će svoju šansu sigurno dobiti Marko Livaja, a spomenuo je i da na toj poziciji može konkurirati i Pašalić. Kako god, tu je još fantastični Mislav Oršić, koji bi mogao biti jedan od onih koji će najviše 'ispaštati' u novoj formaciji Hrvatske budući da je on klasični krilni napadač, no svakako može zaigrati i na poziciji lijeve od dvije 'špice'.

To što je Dalić najavio formaciju s tri stopera svakako ne znači da će Hrvatska zaigrati 3-5-2, već se to vrlo lako može pretvoriti u 3-4-1-2 gdje bi, pak, najveći konkurenti za tu poziciju iza napadača trebali biti spomenuti Vlašić i Majer, ili čak 3-1-4-2 u kojoj se odabir igrača vjerojatno ne bi bitno razlikovao od onih u formaciji 3-5-2.

Moguća postava Hrvatske u prijateljskim ogledima u Kataru:

Za kraj se vratimo malo u prošlost. Hrvatska reprezentacija od 2010. je zaigrala šest utakmica u formaciji s tri stopera, četiri prijateljske i dvije u kvalifikacijama za Euro. Upravo je ovaj drugi poraz, od Škotske na Hampden Parku, presudio Igoru Štimcu.

U prijateljskima smo, pak, s takvom formacijom slavili protiv Izraela i Belgije, no gubili od Tunisa i Estonije, utakmice koja će najviše biti upamćena kao prekretnica u karijeri tada najvećeg potencijala hrvatskog nogometa Marka Pjace, nažalost silazna...