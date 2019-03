Owen: Tek 10 igrača moglo bi biti pojačanja za Zidaneov Real

Onome tko je imao znanja i sreće da zaigra za Real Madrid vrijeme provedeno na Bernabeu je vrhunac karijere pa ma koliko dugo ili kratko trajalo.

Michael Owen nije iznimka. Nekadašnje englesko čudo od djeteta u Madridu je bio samo jednu sezonu. Ali u kakvom društvu! Ronaldo (onaj bolji, 'originalni', brazilski), Figo, Zidane, Casillas, Raul, R.Carlos, Beckham... Galacticosi.

Isti gazda, ista čistka

Te je sezone Owen zabio 13 golova (prvi strijelac bio je Ronaldo s 21 golom), ali Real je pod vodstvom brazilskog trenera Vanderleija Luxemburga bio drugi u Primeri, a u Ligi prvaka i u Kupu kralja ispao već u 1/16-ini finala pa je na kraju sezone el presidente Florentino Perez radio reda u svlačionici.

Isti je gazda i danas u Realu, a isti tip čistke dogodit će se i ovog ljeta. Zapravo već se događa. Za narednu sezonu od Porta je već kupljen mladi brazilski stoper Eder Militao, a Owenovog suigrača iz madridskih dana, Santiaga Solarija, na klupi je zamijenio povratnik Zinedine Zidane.

- Santi Solari je moj veliki prijatelj još dok smo zajedno igrali u Realu. Sjajan je čovjek, ali rezultat ga jednostavno nije išao, a sada se Realu dogodio 'povratak kralja'. Zizou je opet na tronu, a s njim će dolaziti i pojačanja - govori Owen.

- Već su mu kupili Militaa iz Porta, a čitam da žele Hazarda i(li) Neymara. Kad god se dogodi sezona ispod očekivanja Florentino potroši ogromnu lovu na pojačanja, tako će biti i sada.

Liga prvaka ide u Englesku

Misli li Owen da bi Harry Kane iz Tottenhama bio pojačanje za Kraljeve?

- Kane je jako dobar igrač no Real sada traži nekoga čiji bi sam dolazak značio poruku protivnicima 'Jednu smo sezonu kiksali, ali sad se tresite od straha jer Madrid opet ide po sve trofeje'. Real nije običan klub, mnogi jako dobri igrači se jednostavno nisu znali nositi s posebnim izazovom koji donosi igranje na Bernabeu Mislim da na svijetu nema više od deset igrača koji bi bili pojačanja za Real. Neću govoriti o imenima, ali nema ih puno koji i mogu igrati za Madrid i donijeti istinski pozitivni iskorak u kvaliteti momčadi. Zidane i Perez sigurno znaju što rade. Svi mi čekamo njihove poteze, cijeli svijet stalno gleda u Real. Vidjet ćemo koja će to konkretna imena biti no sigurno je da će transferi biti u Realovom stilu. Kraljevski.

Sa Realom van igre, tko će ove godine do naslova prvaka Europe?

- Uvjeren sam da Ligu prvaka osvaja engleski klub. Čini mi se da je moj Liverpool fokusiraniji na Premiership jer taj trofej čekaju gotovo tri desetljeća, a City je aktualni prvak Engleske i mislim da oni 'pikiraju' baš na Ligu prvaka. To su i United i Tottenham... Trofej ide u Englesku! - rekao je Michael Owen.