Oxlade Chamberlain ispunio san malenom navijaču 'redsa'

U Kijevu će se 26. svibnja igrati finale ovogodišnje Lige prvaka između Liverpoola i Real Madrida. Brojni ljubitelji nogometa su na sve načine pokušavali doći do ulaznica za tu utakmicu.

Neki su u tom naumu uspjeli, a neki nisu, ali jako lijepa priča dolazi nam iz Engleske. Naime, jedan maleni navijač Liverpoola, po imenu Bobbi i njegov otac, Joe Jaggar su sanjali da u Kijevu pogledaju njihove miljenike kako se s Realom bore za naslov prvaka.

Sve je već bilo spremno za ispunjenje sna, avionske karte za Kijev su već bile rezervirane i samo se čekala kupnja ulaznica za utakmicu, ali onda je uslijedio šok. Maleni Bobbi i njegov otac nisu bili među sretnicima koji su stigli kupiti karte.

- Kada sam se vraćao iz Rima s utakmice Rome i Liverpoola, odmah po povratku u Englesku, na John Lennon aerodromu sam rezervirao tri avionske karte za Kijev, za mene, mog sina i mog oca. To je bio direktan let, namijenjen posebno za tu utakmicu. Nakon toga sam pokušao kupiti tri ulaznice za utakmicu, ali sam dobio E-mail na kojem je pisalo kako je moj pokušaj neuspješan i da su sve ulaznice rasprodane. Kada sam shvatio da nikako ne mogu doći do ulaznice bio sam devastiran, ali sam odlučio da ćemo otputovati u Kijev bez obzira hoćemo li imati ulaznice za utakmicu ili ne - rekao je Joe.

Foto: Instagram

Iako se činilo kako će se njihov san vrlo teško ostvariti, onda se pojavio Alex-Oxlade Chamberlain, koji neće nastupati u finalu zbog ozljede, i pokazao svoju veličinu. Napadač Liverpoola je saznao u kakvoj su situaciji tri navijača Liverpoola, a onda im se osobno javio i rekao kako ima ulaznice za njih.

- U petak sam otišao spavati u vrlo lošem raspoloženju. Zaspao sam, a onda sam se probudio oko 4:30 i odmah sam uzeo mobitel. Listao sam poruke i obavijesti, a onda sam ugledao poruku od Chamberlaina koji mi je rekao kako ima dvije ulaznice za finale. Počeo sam plakati kada sam vidio te poruke, nije me sramota to priznati. Nisam mogao vjerovati što je Ox napravio za nas - ispričao je Joe te nastavio:

- Htio sam odmah reći Bobbiju, ali je on već zaspao pa mu je moja supruga to rekla ujutro. On je veliki navijač Liverpoola i već je gledao utakmice u Ligi prvaka protiv Porta, Manchester Cityja i Rome, ali će mu ovo biti prva izvan Anfielda. Nema riječi kojima mogu opisati što nam znači to što je Chamberlain napravio za nas. Nikada mu to nećemo zaboraviti.

Bobbi i njegov otac će na utakmicu putovati s Joeovim ocem koji je preko prijatelja nabavio ulaznicu za sebe.

Ovo nije prvi puta da je Chamberlain napravio dobro djelo za ovog dječaka, s obzirom da mu je već poslije jedne utakmice u Ligi prvaka poklonio svoj dres.

Foto: Instagram

Moramo priznati kako je ovo uistinu sjajna gesta Liverpoolovog igrača koji je ovim potezom pokazao o kakvom se čovjeku radi.