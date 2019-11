'Ozlijedio sam se jer je netko bacio crnu magiju na mene...'

Svaki sportaš se tijekom svoje karijere barem jednom ozlijedio. Neki su se ozljeđivali na treninzima ili utakmicama, neki dok su šetali psa ili poput Mikija Rapaića, koji se s avionskom kartom ubo u oko. No da se netko ozlijedio zbog crne magije, e to prvi put čujemo.

Mohamed Buya Turay (24) je napadač Sierra Leonea i švedskog Djurgardena, a nakon utakmice protiv Lesota pojavila mu se misteriozna bol. Prvo ga je bolio prst, a onda i cijela noga. Što je uzrok, nisu znali niti on niti liječnici njegove reprezentacije. A onda je 'narodni liječnik', ili vrač, kako god hoćete, otkrio o čemu je riječ.

- Nisam imao nikakvu ozljedu prsta tijekom ili nakon utakmice sa Lesotom, nitko me nije ni nagazio ili udario u nekom duelu. Ali, kada smo se vratili u hotel počeo sam osjećati bol - ispričao je nesretni napadač za BBC pa otkrio što se zapravo dogodilo.

- Obavijestio sam liječnike o tome i oni nisu mogli shvatiti o čemu se radi i zašto osjećam bolove koji su postajali sve jači. Dan poslije me prije treninga boljela cijela noga. Tada sam se odlučio obratiti obitelji i otišao sam kod 'narodnog' liječnika. On mi je rekao da bol osjećam zbog magičnog objekta na koji sam nagazio u Leone stars kampu, a koji je neko tu namjerno ostavio želeći da dobijem slonovsko stopalo i da tako završim karijeru. Rekao mi je da bi, da sam otišao u bolnici i koristio konvencionalne metode liječenja, moja karijera sigurno bila završena - požalio se Turay.

