LA Lakersi su uz poraz kod Atlanta Hawksa (94-99) doživjeli još jedan veliki udarac. U drugoj četvrtini LeBron James iskrenuo je gležanj i morao je napustiti parket. Šepajući je izašao iz igre i nakon dodatnih pretraga znat će se kolika je ustvari težina ozljede i hoće li propustiti koju nadolazeću utakmicu ili se radi samo o laganom istegnuću.

Do tog trenutka igrao se egal, no bio je to događaj koji je uvelike utjecao na ostatak utakmice. James je iskrenuo desni gležanj 10:50 minuta prije kraja druge četvrtine tijekom borbe za loptu sa Salomonom Hillom. Usprkos boli, James je ostao u utakmici još jednu akciju i zabio tricu iz kuta, ali nakon sljedećeg napada Atlante je zatražio time-out i odšepao u svlačionicu.

Nakon odlaska LeBrona Lakersi su lagano počeli padati pa su na koncu i izgubili.

Hawkse je do pobjede predvodio Collins s 27 poena dok je u redovima Lakersa najbolji bio Harrell s 23 ubačaja. LeBron je unatoč ranoj ozljedi bio četvrti najbolji strijelac kod LA-a s 10 poena i četiri asistencije.

Lakersi već više od mjesec dana igraju bez svoje druge velike zvijezde Anthonyja Davisa zbog ozljede lista, a Davis će izbivati još najmanje tri tjedna.