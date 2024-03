'Ozljeda Baturine može nam biti ogroman problem, a jedan naš igrač praktički je neprelazan...'

Dinamo je upisao još jednu prvenstvenu pobjedu, "modri" su u 27. kolu svladali Rudeš 3-0, a za nova tri boda zabijali su Živković, Sučić i Brodić. Sergej Jakirović može biti ponosan na svoju momčad, posebno na igru u drugom poluvremenu, dok se Davor Mladina s aktualnim kadrom teško mogao nadati boljem rezultatu.

- Čestitam dečkima na dobroj utakmici. Prvo poluvrijeme smo imali kontrolu, puno puta došli u njihovu trećinu, ali nismo kvalitetno centrirali niti šutirali prema golu. Previše težimo proigravanjima po ovakvom terenu. Ubacili smo drugog napadača, do 52. minute smo trebali voditi dva razlike, otvorili smo ih s prekidom - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Baturina? Zgrčilo ga je nešto, znam koliko i vi o njegovoj ozljedi. Mora se javiti u reprezentaciju, a siguran sam kako ćemo napraviti dobru dijagnozu, vidjeti kakvo je stanje s njim. Što ako smo ga izgubili na dulje? E, to bi bio ogroman problem, Baturina nam je među najvažnijim igračima, u zadnje vrijeme igra jako dobro. Diktira našu igru, bio bi veliki problem ako dulje bude 'out'.

Dinamo je utakmicu završio s tri igrača u zadnjoj liniji...

- Da, htjeli smo uvođenjem Kulenovića napraviti dodatni pritisak na obranu Rudeša, a imamo profil igrača kojima možda i bolje odgovara takav sistem. Tu smo stabilniji, bolje otvaramo naše napade, kvalitetniji smo u prevenciji kontranapada.

Pierre-Gabriel izgleda sve bolje...

- Kad smo ga skautirali vidjeli smo koliko je čvrst, a vidjeli ste i sami u koliko je ozbiljnih klubova igrao. Do sada se pokazao stabilnim, praktički neprelaznim, jako smo zadovoljni kako se uklopio u našu momčad. Makar, nije mu bilo ni teško, pored sebe ima dva Francuza Bernauera i Theophilea - završio je Jakirović.

Riječ je dobio i Davor Mladina.

- Ponavlja se priča kao protiv Lokomotive, 60. minuta dobro držimo ritam protiv favorita, ali ne možemo držati tu koncentraciju do kraja utakmice. Satisfakcija nam je da uspješno pariramo boljim momčadima, mi trčimo vjerojatno i više od drugih, ali to nije dovoljno da se napravi rezultat. Kod prekida se zna tko koga mora čuvati, a mi tako primimo gol - rekao je Davor Mladina, pa dodao:

- Dinamo je uvodio svježe igrače, stvarao dodatni pritisak, mi se tome nismo uspjeli othrvati. Razmišljamo o mladim igračima, želimo ih što više stavljati, neka se naviknu na ovaj ritam i atmosferu. Idemo do kraja maksimalno, pa ćemo vidjeti hoćemo li nekog od favorita iznenaditi ove sezone. A bodove ćemo tražiti protiv suparnika koji su nam bliži kvalitetom.

Tko će biti prvak Hrvatske?

- Rekao sam, to je meni izjednačena priča do zadnjeg kola. Bez obzira što Rijeka ima bodovnu prednost, ali svašta se može dogoditi. Utakmice su zbilja zahtjevne, Varaždin dobije u Osijeku, Lokomotiva u Splitu... Meni je to sve izjednačeno, neće nitko biti prvak do zadnjeg kola. Vidjet ćemo onda jesam li dobar prognozer - završio je Mladina.