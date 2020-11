Ozljede se gomilaju, klubovi u problemima: Natrpani raspored gura velikane u velike probleme

Nikad u povijesti nije bila kraća stanka između prvenstava. Finalisti Lige prvaka svoje prve ligaške utakmice igrali su nakon 20, odnosno 30 dana. Ozljede su poharale europske velikane

<p>Nakon čudnog ljeta u kojem je klupski nogomet zavladao mjesecom kolovozom, igrači počinju plaćati 'danak' tako netipične godine. Pauza uzrokovana pandemijom korona virusa produžila je sezone, a Liga prvaka morala je pričekati kraj nacionalnih prvenstava.</p><p>Najveće europsko klupsko natjecanje završilo je tek 23. kolovoza, a Lige petice nisu dugo čekale na početak. Tako je Bayern već mjesec dana nakon što je digao 'klempavi pehar' razbio Schalke na otvorenju Bundeslige.</p><p>Bayernovu situaciju možemo nazvat komotnom, naspram PSG-ovog rasporeda koji je već 20 dana nakon finalne utakmice Lige prvaka otvorio francusko prvenstvo protiv Lensa, ali porazom. Makar se mora spomenuti da je Paris proglašen prvakom Francuske za vrijeme pauze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening 'vatrenih' na Poljudu</strong></p><p>A u sličnoj situaciji su i ostali klubovi koji su igrali europska natjecanja, a i one koji sada sudjeluju u njima.</p><p>Liga prvaka, kupovi, prvenstvo, reprezentacija... Jako puno nogometa u vrlo malo vremena, a na čijim će se leđima sve to slomiti - igračevim. </p><p>Ozljede su sve učestalije, a kada tome dodamo i igrače koji su sve češće pozitivni na testovima te moraju u izolaciju, treneri imaju velikih problema sa slaganjem momčadi, pogotovo oni koji se bore na puno 'frontova'.</p><p>U Španjolskoj su Dani Carvajal, Dani Parejo, Gerard Moreno, Diego Costa, Ansu Fati, Jesús Navas ili Fede Valverde dobri primjeri ozlijeđenih zbog nuspojava korone: nije ih zahvatio virus, ali plaćaju njegove posljedice. Sergio Ramos nije mogao završiti utakmicu protiv Njemačke, a Busquets će se također vratiti 'načet' u Barcelonu.</p><p>U Liverpoolu također kritično, aktualni engleski prvak oslabljen je izostancima Fabinha, Alexander-Arnolda, Joe Gómeza i Van Dijkom, s tim da je pred potonjom dvojicom dugoročna pauza, a ipak moramo priznati da je za Van Dijkovu ozljedu jedini krivac golman Evertona, Jordan Pickford.</p><p>Bayernov mladi dvojac iz udarne postave također je 'out': polivalentnog Kimmicha nema do siječnja nakon operacije meniskusa, a kanadska tinejdžerska zvijezda Alphonso Davies propustit će sljedeći mjesec zbog problema s ligamentima gležnja.</p><p>Na listi ozlijeđenih zvijezda Premiershipa tu su i Cityjev Kun Agüero, Chelseajev Pulišić... Ozljede se nastavljaju, a utakmice se i dalje igraju, i to sve češće. Primjerice, Real Madrid i Barça od 21. studenog do 23. prosinca odigrat će ukupno 10 utakmica, a ništa manje neće odigrati ni 'europski' premierligaši.</p><p>Igračima je dosta, sve više njih javno kritizira nogometne organizacije pa tako Kylian Mbappé tvrdi da - Nismo u novoj sezoni, tu s i 60 utakmica iz prethodne.</p><p> Toni Kroos je, iskoristio podcast "Einfach mal Luppen" da prozove najveće nogometne organizacije:</p><p>- Nažalost, igrači ne odlučuju. Mi smo marionete FIFA-e i UEFA-e. Da postoji sindikat igrača, ne bismo sigurno igrali španjolski Superkup u Saudijskoj Arabiji.</p><p>Hrvatski reprezentativac i aktualni stoper Zenita također je svjestan situacije zbog koje puno njegovih bivših suigrača ozlijeđeno, a za njega je objašnjenje vrlo jednostavno - puno nogometa, malo odmora, nema slobodnog vremena, nema predsezone i lud raspored -</p><p>Pokušavam zahtijevati maksimum od igrača, ali postoji ograničenja za ljudska bića - kaže trener 'građana' Pep Guardiola, dok njegov kolega Joachim Low:</p><p>- Igrači elitnih klubova igraju svaka tri dana i bez pauze. Ako se treneri sad ne izbore za svoje igrače, na ljeto ćemo se suočiti s ogromnim problemima -</p><p> </p>