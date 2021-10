Rijeka nas je ove sezone naviknula na lude utakmice, pravi run and gun nogomet, a to smo dobili i u 12. kolu HNL-a. U derbiju za pamćenje Rijeka i Dinamo odigrali su 3-3 na Rujevici i to nakon što su Riječani imali velikih 3-0 na poluvremenu.

Majstor Josip Drmić dvaput je matirao nemoćnog Dominika Livakovića, a krajem prvog poluvremena Velkovski je za 3-0 potopio Dinamo. Rijeka je briljirala, 'modri' su bili nemoćni i bezidejni i sve je upućivalo na to kako tri boda ostaju večeras na Rujevici. No, HNL nam je opet pokazao zašto ga toliko volimo.

Prvo je Bruno Petković s dva iskorištena jedanaesterca vratio svoju momčad u igru. Uslijedio je žestoki pritisak Dinama, Rijeka se totalno povukla, a to joj se osvetilo u 82. minuti. Joker s klupe Komnen Andrić pogodio je za konačnih 3-3 i kraj jednog od najboljih derbija posljednjih godina.

- Najprije hvala navijačima na sjajnoj podršci. Stvarno su bili vjetar u naša jedra. Prvo poluvrijeme smo odigrali fantastično. Ispunili smo ama baš sve što smo dogovorili, ispunili smo sve i u napadačkom i u obrambenom segmentu igre. Dinamo praktički nije imao niti jednu jedinu šansu, a mi smo odigrali: savršeno - kazao je Goran Tomić.

Od svojih igrača nije mogao tražiti više. Bila je to nogometna lekcija koju su Riječani očitali momčadi Damira Krznara. Rijeka je bila hrabrija, agresivnija, odlučnija, razigranija. No, u drugom dijelu sve se promijenilo. Sve to okrenulo se na Dinamovu stranu

- Plan je bio potpuno isti, da igramo na isti način. Međutim napravili smo dvije neopreznosti u našem šesnaestercu, a kad primite gol iz penala i to iz neke apsolutno bezopasne situacije po vlastiti gol, a onda opet još jedan iz penala... Normalno da se uvuče nervoza, jaki protivnik kao Dinamo te stisne i onda od 3-0 završiš s 3-3. Naravno da smo htjeli pobijediti, ali eto... Što je, tu je.

Dinamo je apsolutno dominirao u nastavku. Bila je to sušta suprotnost momčadi koja je u prvom dijelu primila tri komada. No, u drugom poluvremenu hrvatski prvak je pokazao zašto je već godinama dominantan u hrvatskom nogometu.

- Ma gledajte, ja sam uvjeren da bi mi utakmicu lagano priveli kraju da nismo imali te neopreznosti u našem šesnaestercu i primili dva gola iz penala. Mi smo njih iskontrolirali, kroz igru nam nisu radili apsolutno nikakve probleme tako da... Žalosti me to, ali 'ajde. Bit će bolje - priznao je tužni, ali i do neba ponosan Tomić.

Pavičić: Možemo držati vrh

Sjajno je odigrala riječka 'desetka' Domagoj Pavičić:

- Očekivao sam dobar derbi. Dobro smo proanalizirali Dinamo. Zatvorili smo njihova tri najbolja igrača, Petkovića, Ivanušeca i Oršića i osvojili svaki duel u prvom poluvremenu, svaka druga lopta bila je naša. Imali smo izostanaka, ali smo znali da i mi imamo široki kadar. I igrali smo kao cijele sezone, napadački - kaže Pavičić.

- U svlačionici smo govorili 'To je Dinamo, ništa nije gotovo'. I realno, zaslužili su bod. A mi možemo žaliti što smo imali 3-0, a na kraju čupali bod.

Rijeka je na vrhu.

- Prerano je za priču o naslovu, ali prvi smo i ja mislim da možemo držati ovaj kontinuitet. Mnogi su nam prognozirali 3.-4. mjesto, ali mi smo na vrhu. Ja se super se osjećam, trener mi vjeruje, idu mi i golovi i asistencije i zadovoljan sam i svojom i formom cijele momčadi. Nadam se da će tako nastaviti - rekao je Pavičić.