Cristiano Ronaldo i Leo Messi vratili su se u svoje reprezentacije! No nije to Portugalu, a pogotovo Argentini baš pomoglo...

Dvojac za svoje reprezentacije nije zaigrao još od 30. lipnja 2018. godine kada je Argentina izgubila od Francuske, odnosno Portugal od Urugvaja, a sada su se napokon vratili u sastave.

Messi je zaigrao u prijateljskoj protiv Venezuele koja je svladala Argentinu 3-1, a Ronaldo je htio svojima pomoći u kvalifikacijama za Euro protiv Ukrajine, no momčadi su remizirale bez golova na domaćem terenu.

Utakmica Venezuele i Argentine igrala se u Madridu, a golove su zabili Rondon u 6. i Murillo u 44. minuti. Ne bi se moglo reći ni da je Argentina dominirala pa propustila prilike s obzirom na to da je Venezuela u prvom poluvremenu imala i više udaraca, a u nastavku je Argentina malo uzela inicijativu pa je Lautaro Martinez zabio u 59. minuti za 2-1, no to je bilo to od Argentine.

Drugu pobjedu Venezuele protiv Argentine u povijesti zapečatio je još jedan Martinez, no ovaj put Josef, koji je zabio penal za 3-1. Ovo je ujedno bio i prvi Messijev poraz u Madridu još od Superkupa 2017. godine, točnije 16. kolovoza te godine kada je Real svladao Barcelonu 2-0 na Santiago Bernabeu. Kad već neće ponovno Real ili Atletico, hoće Venezuela...

Rezultati:

SKUPINA A

BUGARSKA - CRNA GORA 1-1 (Nedeljev 83pen//Mugoša 50)

ENGLESKA - ČEŠKA 5-0 (Sterling 24, 62, 68, Kane 45+2, Kalas 84ag)

SKUPINA B

PORTUGAL - UKRAJINA 0-0

LUKSEMBURG - LITVA 2-1 (Barreiro 45, Rodrigues 55//Černich 14)

SKUPINA H

ALBANIJA - TURSKA 0-2 (Yilmaz 21, Calhanoglu 55)

MOLDAVIJA - FRANCUSKA 1-4 (Ambros 89//Griezmann 24,Varane 27, Giroud 36, Mbappe 87)

ANDORA - ISLAND 0-2 (Bjarnarson 22, Kjartrarsson 80)

Prijateljske utakmice: