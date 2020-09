'Pa na sve moguće načine žele spriječiti Novaka, ali neće ići!'

On je najbolji tenisač na svijetu. Sport ujedinjuje ljude, a Novak pokazuje da su Srbi dio europske civilizacije, rekao je Srđan Đoković na otvaranju Nacionalnog teniskog centra u Banjoj luci...

<p><strong>Novak Đoković</strong> je još u nedjelju ispao s US Opena, ali bura se ne stišava. Ovaj put je o svemu progovorio njegov otac Srđan koji je posjetio Banju luku u sklopu otvaranja Nacionalnog teniskog centra. </p><p>Na ceremoniji je trebao prisustvovati i Novak, ali tek se vratio u Europi, a prisutnima se javio preko video poziva.</p><p>Domaćini su očekivali da će se Novak javiti iz SAD-a u slavljeničkom tonu, ali sve je propalo u nedjelju nakon što je Đoković izbačen s US Opena jer je nabio linijsku sutkinju lopticom u grlo. Ona se počela gušiti, srpski tenisač joj je odmah prišao i ispričao se. S njom je poslije bilo sve u redu, ali organizatori su slijedili pravila i morali su ga izbaciti s turnira.</p><p>Komentar na cijelu situaciju dao je Srđan Đoković koji je branio svog sina i nakon Adria Toura kada su svi napadali Novaka jer je organizirao turnir u jeku pandemije, a na koncu svega se i sam zarazio. Ovaj put je bio kratak na temu o izbacivanju s US Opena, nije htio ulaziti u srž.</p><p>- Na sve moguće načine pokušavaju da zaustave Novaka, ali neće uspjeti. On je najbolji tenisač na svijetu. Sport ujedinjuje ljude, a Novak pokazuje da su Srbi dio europske civilizacije - kazao je on u Banjoj luci.</p><p>Đoković je lovio svoj 18. Grand Slam i četvrti na US Openu, a bio je uvjerljivo najveći favorit, naročito uz to što na turniru nije bilo Rogera Federera i Rafaela Nadala. I tako ćemo po prvi put u ovom desetljeću dobiti pobjednika Grand Slama, a da nije Đoković, Nadal, Federer, Wawrinka, Murray i Čilić koji je prije šest godina osvojio US Open.</p><p>Novaka, ali i za ostale tenisače, nema puno odmora jer već sljedeći tjedan počinje zemljana sezona. Prvo kreće turnir u Rimu, a onda 21. rujna i treći ovosezonski Grand Slam koji se trebao igrati još u svibnju, a to je Roland Garros.</p><p>Kao i svake godine, Rafael Nadal je ogroman favorit, no Đoković ove sezone nije izgubio nijedan meč. Ima sjajnih 26-0, a diskvalifikacija s US Opena se ne računa kao poraz.</p><p>Kako god, čeka nas još jedan zanimljivi turnir, ali nadamo se samo bez ovakvih situacija gdje 'viša sila' odlučuje o pobjedniku kao što je slučaj bio na US Openu.</p><p> </p><p> </p>