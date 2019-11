Pa neće valjda?! Uefa razmatra da se finale LP-a igra u SAD-u

Liga prvaka izvan Europe? Da, nemojte se iznenaditi dogodi li se uskoro jer Uefa razmatra opciju da se finale najelitnijeg nogometnog natjecanja igra u - New Yorku.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tako je javio The Morning Consult i iako su pregovori u ranoj fazi i još je rano donositi zaključke, opcija je da to bude 2024. godina.

Naravno, ne treba ni naglašavati da bi to bilo prvi put da bi se neka utakmica Lige prvaka igrala izvan europskog tla, no budući da Uefa "širi granice" i da su i neke lige krenule tim putem, ovo je, zapravo, bilo samo pitanje trenutka.

Postoji već i plan da bi se to potencijalno finale igralo New Jerseyju na stadionu MetLife, domu NFL momčadi New York Jetsa i New York Giantsa, koji prima 82,550 navijača i nalazi se 13 kilometara zapadno od New Yorka.

Uefi će rado u ovom naumu ruku pružiti i komercijalni partneri, a, jasno, glavni je motiv zarada. S američkim tržištem i vojskom navijača to dobiva potenciju više. Najbolji su primjer gostovanja najboljih europskih momčadi prije sezone.

Premda još nije službeno, CBS bi trebao biti novi vlasnik prava na prijenose Lige prvaka u SAD-u od 2021. godine i sa 140 milijuna eura, koliko će platiti za jednu sezonu, rado će pomoći da joj ista stigne "pred nos"

Dakle, nije nemoguće da nakon Londona 2023. finale Lige prvaka gledamo izvan Europe. Makar, ako ćemo gledati granicu, već je ove godine dotaknulo Aziju u Bakuu...